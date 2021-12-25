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ماكرون يعقد اجتماعا خاصا بشأن كوفيد-19 يوم الاثنين
ماكرون يعقد اجتماعا خاصا بشأن كوفيد-19 يوم الاثنين
قال قصر الرئاسة بفرنسا يوم الجمعة إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا بشأن كوفيد -19 يوم الإثنين في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا عددا قياسيا من الإصابات... 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T04:35+0000
2021-12-25T04:35+0000
فرنسا
فيروس كورونا
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وسيعقب الاجتماع المقرر عقده في الساعة 1500 بتوقيت غرينتش اجتماع لمجلس الوزراء، بحسب رويترز.وسجلت فرنسا يوم الجمعة 94124 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الأشخاص الذين يعالجون بالمستشفيات بسبب كوفيد-19 لأعلى مستوى في سبعة أشهر عند ما يقرب من 16200 بحسب بيانات رسمية.وأعلنت فرنسا، بوقت سابق، منع دخول المسافرين القادمين من دول أفريقية في جنوب القارة، وذلك في أعقاب ظهور المتحوّر الجديد في جنوب أفريقيا.وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مؤخرا، أن متحوّر "أوميكرون"، انتشر في 63 دولة حول العالم، وأنه قد يكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".
https://arabic.sputniknews.com/20211222/فرنسا-تسجل-85-ألف-حالة-إصابة-جديدة-بكورونا-وتقترب-من-رقمها-القياسي-1054465885.html
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فرنسا, فيروس كورونا

ماكرون يعقد اجتماعا خاصا بشأن كوفيد-19 يوم الاثنين

04:35 GMT 25.12.2021
© REUTERS / JOHANNA GERONالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / JOHANNA GERON
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قال قصر الرئاسة بفرنسا يوم الجمعة إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعقد اجتماعا بشأن كوفيد -19 يوم الإثنين في الوقت الذي تشهد فيه فرنسا عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بالمرض.
وسيعقب الاجتماع المقرر عقده في الساعة 1500 بتوقيت غرينتش اجتماع لمجلس الوزراء، بحسب رويترز.
وسجلت فرنسا يوم الجمعة 94124 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الأشخاص الذين يعالجون بالمستشفيات بسبب كوفيد-19 لأعلى مستوى في سبعة أشهر عند ما يقرب من 16200 بحسب بيانات رسمية.
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وأعلنت فرنسا، بوقت سابق، منع دخول المسافرين القادمين من دول أفريقية في جنوب القارة، وذلك في أعقاب ظهور المتحوّر الجديد في جنوب أفريقيا.

وظهر المتحور الجديد "أوميكرون"، الذي رصد أولا في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/نوفمبر، في عدد من الدول، وأثار قلقا متزايدا، خصوصا في أوروبا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، مؤخرا، أن متحوّر "أوميكرون"، انتشر في 63 دولة حول العالم، وأنه قد يكون أكثر انتشارا من سلالة "دلتا".
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