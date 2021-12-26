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https://arabic.sputniknews.com/20211226/أول-فيلم-تتجاوز-إيراداته-مليار-دولار-في-زمن-الجائحة-1054592715.html
أول فيلم تتجاوز إيراداته مليار دولار في زمن الجائحة
أول فيلم تتجاوز إيراداته مليار دولار في زمن الجائحة
لا يزال فيلم سبايدر مان الجديد "نو واي هوم" يحقق إيرادات قياسية في زمن جائحة كورونا. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T18:45+0000
2021-12-26T18:45+0000
2021-12-26T18:45+0000
أخبار الفن
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ووصلت إيرادات الفيلم إلى ما يتجاوز مليار دولار عالميا، حيث أصبح الفيلم الأول الذي يحقق هذه الإيرادات في ظل تفشي فيروس كورونا.وخلال 12 يوما، حقق الفيلم أكثر من مليار دولار، منها 81 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا الشمالية.والفيلم من بطولة توم هولاند وآندرو جارفيلد وإخراج جون واتس.وجاء في المركز الثاني بفارق كبير فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي (سينغ 2) بإيرادات بلغت 23.7 مليون دولار.واحتل فيلم (ذا ماتريكس رازيراكشنز) المركز الثالث بفارق كبير أيضا إذ بلغت إيراداته 12 مليون دولار، ثم فيلم الإثارة (ذا كينجز مان) في المركز الرابع، وحل في المركز الخامس فيلم (أمريكان أندردوج).
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الفن
أول فيلم تتجاوز إيراداته مليار دولار في زمن الجائحة
لا يزال فيلم سبايدر مان الجديد "نو واي هوم" يحقق إيرادات قياسية في زمن جائحة كورونا.
ووصلت إيرادات الفيلم إلى ما يتجاوز مليار دولار عالميا، حيث أصبح الفيلم الأول الذي يحقق هذه الإيرادات في ظل تفشي
فيروس كورونا
.
وخلال 12 يوما، حقق الفيلم أكثر من مليار دولار، منها 81 مليون دولار في عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا الشمالية.
والفيلم من بطولة توم هولاند وآندرو جارفيلد وإخراج جون واتس.
وجاء في المركز الثاني بفارق كبير فيلم الرسوم المتحركة الموسيقي (سينغ 2) بإيرادات بلغت 23.7 مليون دولار.
واحتل فيلم (ذا ماتريكس رازيراكشنز) المركز الثالث بفارق كبير أيضا إذ بلغت إيراداته 12 مليون دولار، ثم فيلم الإثارة (ذا كينجز مان) في المركز الرابع، وحل في المركز الخامس فيلم (أمريكان أندردوج).