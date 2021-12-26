يبقى في العزل... ظهور نتيجة اختبار كورونا الخاصة برئيس الوزراء الإسرائيلي

وفي وقت سابق من اليوم، وبينما كان بينيت يترأس اجتماعا للحكومة الإسرائيلية في هضبة الجولان السوري المحتل، أُبلغ أن ابنته مصابة بفيروس كورونا، ليغادر المكان ويخضع للحجر حتى ظهور النتيجة.وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن نتائج فحص بينيت جاءت سلبية ما يعني أنه لا يحمل الفيروس.مع ذلك، أكدت الصحيفة أن بينيت سيبقى رهن الحجر الصحي خلال هذه المرحلة انطلاقا من "توخي الحيطة".وتشهد إسرائيل تزايدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لاسيما مع تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى. وأمس السبت، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إنه تم تسجيل 591 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في إسرائيل، ليرتفع عدد المصابين بالمتحور إلى 1118، منهم 723 مصابا عادوا من الخارج في الفترة الأخيرة.
ظهرت نتيجة الفحص الخاص بفيروس كورونا والذي أجري اليوم الأحد لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت.
وفي وقت سابق من اليوم، وبينما كان بينيت يترأس اجتماعا للحكومة الإسرائيلية في هضبة الجولان السوري المحتل، أُبلغ أن ابنته مصابة بفيروس كورونا، ليغادر المكان ويخضع للحجر حتى ظهور النتيجة.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن نتائج فحص بينيت جاءت سلبية ما يعني أنه لا يحمل الفيروس.
مع ذلك، أكدت الصحيفة أن بينيت سيبقى رهن الحجر الصحي خلال هذه المرحلة انطلاقا من "توخي الحيطة".
وتشهد إسرائيل تزايدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، لاسيما مع تفشي متحور أوميكرون شديد العدوى. وأمس السبت، قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، في بيان، إنه تم تسجيل 591 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في إسرائيل، ليرتفع عدد المصابين بالمتحور إلى 1118، منهم 723 مصابا عادوا من الخارج في الفترة الأخيرة.