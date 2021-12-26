إصابة مساعد رئيس نيجيريا بفيروس كورونا

وبذلك يكون شيهو وهو في أواخر الخمسينيات من العمر أقرب شخص من الرئيس محمد بخاري (79 عاما) يصاب بالفيروس.وقال المتحدث باسم بخاري، "كل ما أستطيع أن أؤكده هو أنني أصبت بكوفيد-19، وأخضع للعلاج في العزل".وذكر بيان للمركز النيجيري للسيطرة على الأمراض قبل أيام أن البلاد شهدت زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 بنسبة 500 في المائة في الأسبوعين الماضيين في جميع أنحاء البلاد، بسبب الانتشار الواسع لمتحوري دلتا وأوميكرون.وبحسب المعطيات الرسمية سجلت البلاد حوالي 234 ألف 709 حالات، بما في ذلك حوالي 3000 حالة وفاة.وقامت نيجيريا حتى الآن بتلقيح كامل لحوالي 4 ملايين شخص، أو أقل من 3 في المائة من السكان.
وقال المتحدث باسم بخاري، "كل ما أستطيع أن أؤكده هو أنني أصبت بكوفيد-19، وأخضع للعلاج في العزل".
وذكر بيان للمركز النيجيري للسيطرة على الأمراض قبل أيام أن البلاد شهدت زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 بنسبة 500 في المائة في الأسبوعين الماضيين في جميع أنحاء البلاد، بسبب الانتشار الواسع لمتحوري دلتا وأوميكرون.