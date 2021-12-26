تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211226/إصابة-مساعد-رئيس-نيجيريا-بفيروس-كورونا-1054563325.html
إصابة مساعد رئيس نيجيريا بفيروس كورونا
إصابة مساعد رئيس نيجيريا بفيروس كورونا
قال جاربا شيهو المتحدث باسم رئيس نيجيريا، أمس السبت، إن الفحص أثبت إصابته بفيروس كورونا وإنه في عزل حاليا. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T02:38+0000
2021-12-26T02:38+0000
نيجيريا
سلالة كورونا الجديدة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103908/92/1039089275_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_84fe89a073326c6eff4a5a242b80f4f2.jpg
وبذلك يكون شيهو وهو في أواخر الخمسينيات من العمر أقرب شخص من الرئيس محمد بخاري (79 عاما) يصاب بالفيروس.وقال المتحدث باسم بخاري، "كل ما أستطيع أن أؤكده هو أنني أصبت بكوفيد-19، وأخضع للعلاج في العزل".وذكر بيان للمركز النيجيري للسيطرة على الأمراض قبل أيام أن البلاد شهدت زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 بنسبة 500 في المائة في الأسبوعين الماضيين في جميع أنحاء البلاد، بسبب الانتشار الواسع لمتحوري دلتا وأوميكرون.وبحسب المعطيات الرسمية سجلت البلاد حوالي 234 ألف 709 حالات، بما في ذلك حوالي 3000 حالة وفاة.وقامت نيجيريا حتى الآن بتلقيح كامل لحوالي 4 ملايين شخص، أو أقل من 3 في المائة من السكان.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/نيجيريا-تكشف-مفاجأة-أوميكرون-كان-موجودا-قبل-إعلان-جنوب-أفريقيا-1053453466.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103908/92/1039089275_120:0:3269:2362_1920x0_80_0_0_d98ad5bd8a3f54e5e72daced55ce406c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نيجيريا, سلالة كورونا الجديدة

إصابة مساعد رئيس نيجيريا بفيروس كورونا

02:38 GMT 26.12.2021
© REUTERS / Luc Gnagoرئيس نيجيريا محمد بخاري يغادر بعد حضور صلاة الجمعة في مسقط رأسه دورو في ولاية كاتسينا
رئيس نيجيريا محمد بخاري يغادر بعد حضور صلاة الجمعة في مسقط رأسه دورو في ولاية كاتسينا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / Luc Gnago
تابعنا عبر
قال جاربا شيهو المتحدث باسم رئيس نيجيريا، أمس السبت، إن الفحص أثبت إصابته بفيروس كورونا وإنه في عزل حاليا.
وبذلك يكون شيهو وهو في أواخر الخمسينيات من العمر أقرب شخص من الرئيس محمد بخاري (79 عاما) يصاب بالفيروس.
وقال المتحدث باسم بخاري، "كل ما أستطيع أن أؤكده هو أنني أصبت بكوفيد-19، وأخضع للعلاج في العزل".
وذكر بيان للمركز النيجيري للسيطرة على الأمراض قبل أيام أن البلاد شهدت زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19 بنسبة 500 في المائة في الأسبوعين الماضيين في جميع أنحاء البلاد، بسبب الانتشار الواسع لمتحوري دلتا وأوميكرون.
ظهور متحور كورونا أوميكرون في جنوب أفريقيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.12.2021
نيجيريا تكشف مفاجأة.. "أوميكرون" كان موجودا قبل إعلان جنوب أفريقيا
1 ديسمبر, 17:58 GMT
وبحسب المعطيات الرسمية سجلت البلاد حوالي 234 ألف 709 حالات، بما في ذلك حوالي 3000 حالة وفاة.
وقامت نيجيريا حتى الآن بتلقيح كامل لحوالي 4 ملايين شخص، أو أقل من 3 في المائة من السكان.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
02:38 GMTإصابة مساعد رئيس نيجيريا بفيروس كورونا
02:05 GMTأمريكا.. إلغاء مئات الرحلات الجوية بسبب إصابات أوميكرون بين العاملين
01:17 GMTإصابات كورونا العالمية تتجاوز 278.34 مليون حالة
00:38 GMTالأعلى أجرا في البريميرليغ.. ليفربول يجهز عرضا خرافيا لصلاح يفوق راتب رونالدو
00:02 GMTالرئيس اليمني يقيل محافظ شبوة ويعين قياديا في حزب المؤتمر خلفا له
أمسترودو يدعو الغرب إلى تشكيل اتحاد ضد الصين
أمسمقتل 6 في التفجير الانتحاري بشرق الكونغو.. فيديو
أمسمصر.. طقس الأحد شديد البرودة وشبورة كثيفة
أمسالصين تطلق 3 سفن حربية في يوم واحد
أمس"حماس": الهبة الجماهيرية لشعبنا في نابلس ستهزم المستوطنين وحكومتهم الفاشية
أمسالتحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات دقيقة لأهداف "مشروعة" بمطار صنعاء
أمسإصابة 10 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أمسالجزائر: فرض جواز التلقيح ضد كورونا لدخول المنشآت والأماكن العامة
أمسالسفارة الأمريكية في القاهرة تعلن وصول 1.5 مليون جرعة إضافية من لقاح فايزر إلى مصر
أمسغازبروم الروسية تنفي مسؤوليتها عن نقص إمدادات الغاز في أوروبا
أمسأدرعي: موقع عسكري إسرائيلي يتعرض لمحاولة إطلاق نار
أمسماذا يحدث إذا استخدمت إسرائيل قنبلة نووية لقصف إيران؟
أمسمشروب شعبي يخفض نسبة السكر في الدم بعد 60 دقيقة من تناوله
أمسمسؤول إيراني: اتفاقية مقايضة الغاز ستجعل من بلادنا قطبا للطاقة في المنطقة
أمسفرنسا تسجل رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بكورونا.. 100 ألف إصابة