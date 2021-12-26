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https://arabic.sputniknews.com/20211226/الأردن-الحكومة-تنفي-فرض-الحظر-الجزئي-الأيام-المقبلة-بسبب-أوميكرون-1054596505.html
الأردن... الحكومة تنفي فرض الحظر الجزئي الأيام المقبلة بسبب أوميكرون
الأردن... الحكومة تنفي فرض الحظر الجزئي الأيام المقبلة بسبب أوميكرون
أوضحت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، حقيقة فرضها حظرا جزئيا في البلاد خلال الأيام المقبلة. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T21:40+0000
2021-12-26T21:40+0000
2021-12-26T21:37+0000
أخبار الأردن
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وحسب موقع السوسنة الأردني، فأكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، عادل البلبيسي، أنه لم تصدر قرارات بشأن الحظر الجزئي يومي الجمعة والسبت.وكان ارتفاع إصابات كورونا في البلاد وتحديدا أوميكرون هو ما أدى للاعتقاد بأن البلاد ستفرض الحظر الجزئي.وأكدت في ذات السياق وزارة التربية والتعليم الأردنية، أن بداية الفصل الدراسي الثاني في موعدها كما هي، بداية فبراير/ شباط المقبل.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن
الأردن... الحكومة تنفي فرض الحظر الجزئي الأيام المقبلة بسبب أوميكرون
أوضحت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، حقيقة فرضها حظرا جزئيا في البلاد خلال الأيام المقبلة.
وحسب
موقع السوسنة الأردني
، فأكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة وملف كورونا، عادل البلبيسي، أنه لم تصدر قرارات بشأن الحظر الجزئي يومي الجمعة والسبت.
وكان
ارتفاع إصابات كورونا
في البلاد وتحديدا أوميكرون هو ما أدى للاعتقاد بأن البلاد ستفرض الحظر الجزئي.
وأكدت في ذات السياق وزارة التربية والتعليم الأردنية، أن بداية الفصل الدراسي الثاني في موعدها كما هي، بداية فبراير/ شباط المقبل.