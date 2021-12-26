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https://arabic.sputniknews.com/20211226/النسخة-السائدة-الأردن-يعلن-تسجيل-295-إصابة-جديدة-بأوميكرون-1054588749.html
"النسخة السائدة"... الأردن يعلن تسجيل 295 إصابة جديدة بأوميكرون
"النسخة السائدة"... الأردن يعلن تسجيل 295 إصابة جديدة بأوميكرون
أعلن الأردن، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 259 إصابة بأوميكرون لترتفع حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا إلى 328، بحسب إعلام رسمي. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T16:59+0000
2021-12-26T16:59+0000
الأردن
وزير الصحة الأردني
فيروس كورونا
أوميكرون
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ونقلت قناة المملكة الحكومية عن عادل البلبيسي مسؤول ملف كورونا، أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع بذلك إلى 328.وقال البلبيسي إن وزارة الصحة سوف تستمر في الإعلان تباعا وبكل شفافية عن أي حالات إصابة جديدة بأوميكرون.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، توقع وزير الصحة الأردني فراس الهواري ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور ليصبح هو "النسخة السائدة".ولفت إلى أن "المصابين بالمتحور الجديد غالبيتهم مطعمون ومن خارج الأردن، وظهرت عليهم أعراض خفيفة، ولم يحتج أي أحد منهم لدخول المستشفيات".وكانت الصحة الأردنية قد أعلنت اليوم، تسجيل 43 حالة وفاة بفيروس كورونا و1447 إصابة جديدة.ومنذ تفشي الوباء سجلت المملكة مليونا و528 ألفا و68 حالة إصابة بكورونا، و12 ألفا و487 وفاة.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/وزير-الصحة-الأردني-يعلن-إتاحة-أقراص-فايزر-لفئتين-فقط-1054508688.html
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الأردن, وزير الصحة الأردني, فيروس كورونا, أوميكرون

"النسخة السائدة"... الأردن يعلن تسجيل 295 إصابة جديدة بأوميكرون

16:59 GMT 26.12.2021
© REUTERS / Muhammad Hamedكورونا في الأردن
كورونا في الأردن - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / Muhammad Hamed
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أعلن الأردن، مساء اليوم الأحد، عن تسجيل 259 إصابة بأوميكرون لترتفع حصيلة الإصابات بالمتحور الجديد لفيروس كورونا إلى 328، بحسب إعلام رسمي.
ونقلت قناة المملكة الحكومية عن عادل البلبيسي مسؤول ملف كورونا، أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع بذلك إلى 328.
وقال البلبيسي إن وزارة الصحة سوف تستمر في الإعلان تباعا وبكل شفافية عن أي حالات إصابة جديدة بأوميكرون.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، توقع وزير الصحة الأردني فراس الهواري ارتفاع عدد الإصابات بالمتحور ليصبح هو "النسخة السائدة".
ولفت إلى أن "المصابين بالمتحور الجديد غالبيتهم مطعمون ومن خارج الأردن، وظهرت عليهم أعراض خفيفة، ولم يحتج أي أحد منهم لدخول المستشفيات".
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وكانت الصحة الأردنية قد أعلنت اليوم، تسجيل 43 حالة وفاة بفيروس كورونا و1447 إصابة جديدة.
ومنذ تفشي الوباء سجلت المملكة مليونا و528 ألفا و68 حالة إصابة بكورونا، و12 ألفا و487 وفاة.
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