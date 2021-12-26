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https://arabic.sputniknews.com/20211226/الاتحاد-يقلب-الطاولة-على-الاتفاق-في-الدوري-السعودي-فيديو-1054594469.html
الاتحاد يقلب الطاولة على الاتفاق في الدوري السعودي... فيديو
الاتحاد يقلب الطاولة على الاتفاق في الدوري السعودي... فيديو
قلب فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم، الطاولة على ضيفه الاتفاق، معلنا تمسكه بصدارة جدول الدوري السعودي للمحترفين، رغم خسارته بهدفين دون رد في الشوط الأول من عمر... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T20:01+0000
2021-12-26T20:01+0000
2021-12-26T20:01+0000
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وكان "العميد" سبّاقا في الوصول إلى المرمى في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، بهدف من رأسية للمدافع أحمد حجازي، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.واهتزت شباك الاتحاد في الدقيقة 29 بهدف من خطأ غريب سجله مدافعه زياد الصحفي والذي أعاد الكرة إلى الحارس مارسيلو جروهي بينما كان الأخير متقدما بخطوات، ليتقدم الاتفاق بالهدف الأول.وفي الدقيقة 41، سجل اللاعب السويدي من أصل غاني، روبين كايسون، الهدف الثاني للاتفاق.إلا أن الأمور انقلبت رأسا على عقب عندما سجل هارون كمارا الهدف الأول للاتحاد مقلصا الفارق في الدقيقة 71، قبل أن يتمكن زياد الصحفي من تصحيح خطأه ويسجل هدف التعادل للعميد في الدقيقة 80 من ضربة رأسية.وعاد هارون كمارا وحسم الفوز الصعب للاتحاد على ملعبه ووسط جماهيره بتسديدة في الدقيقة 85 سكنت شباك حارس الاتفاق الجزائري رايس مبولحي.وبهذا الفوز، حافظ الاتحاد على صدارة الدوري السعودي بـ 29 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتفاق في المركز السادس عند 16 نقطة.
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رياضة, أخبار نادي الهلال السعودي, ترتيب الدوري السعودي, مباريات الدوري السعودي, السعودية
الاتحاد يقلب الطاولة على الاتفاق في الدوري السعودي... فيديو
قلب فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم، الطاولة على ضيفه الاتفاق، معلنا تمسكه بصدارة جدول الدوري السعودي للمحترفين، رغم خسارته بهدفين دون رد في الشوط الأول من عمر المباراة.
وكان "العميد" سبّاقا في الوصول إلى المرمى في الدقيقة 16 من عمر الشوط الأول، بهدف من رأسية للمدافع
أحمد حجازي
، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو.
واهتزت شباك
الاتحاد
في الدقيقة 29 بهدف من خطأ غريب سجله مدافعه زياد الصحفي والذي أعاد الكرة إلى الحارس مارسيلو جروهي بينما كان الأخير متقدما بخطوات، ليتقدم الاتفاق بالهدف الأول.
وفي الدقيقة 41، سجل اللاعب السويدي من أصل غاني، روبين كايسون، الهدف الثاني للاتفاق.
إلا أن الأمور انقلبت رأسا على عقب عندما سجل هارون كمارا الهدف الأول للاتحاد مقلصا الفارق في الدقيقة 71، قبل أن يتمكن زياد الصحفي من تصحيح خطأه ويسجل هدف التعادل للعميد في الدقيقة 80 من ضربة رأسية.
وعاد هارون كمارا وحسم الفوز الصعب للاتحاد على ملعبه ووسط جماهيره بتسديدة في الدقيقة 85 سكنت شباك حارس الاتفاق الجزائري رايس مبولحي.
وبهذا الفوز، حافظ الاتحاد على صدارة الدوري السعودي بـ 29 نقطة، فيما تجمد رصيد الاتفاق في المركز السادس عند 16 نقطة.