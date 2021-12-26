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https://arabic.sputniknews.com/20211226/العراق-يعلن-انطلاق-عمليات-أمنية-في-3-محافظات-1054567597.html
العراق يعلن انطلاق عمليات أمنية في 3 محافظات
العراق يعلن انطلاق عمليات أمنية في 3 محافظات
أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الأحد، انطلاق عمليات أمنية في ثلاث محافظات. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T08:40+0000
2021-12-26T08:40+0000
2021-12-26T08:54+0000
تنظيم
العراق
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وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن القطاعات الأمنية بدأت صباح اليوم، ثلاث عمليات استباقية، تحت إشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، بحسب موقع "السومرية نيوز".وأوضح البيان أن العملية الأولى انطلقت جنوب غربي قضاء الرطبة من خلال الفرقة الخامسة وقيادة عمليات الأنبار، بينما انطلقت الثانية غربي الثرثار.أما العملية الثالثة فقد انطلقت جنوب قضاء الحضر في محافظة نينوى، بمشاركة قطعات الفرقة العشرين والقطعات المتجحفلة مع قيادة عمليات غرب نينوى.وأشار البيان على تزامن هذه العمليات مع ملاحقة بقايا عصابات تنظيم داعش "الإرهابي" (محظور في روسيا) وتطهير الأراضي ومكافحة الجريمة بمختلف صورها ومن أجل خلق بيئة آمنة.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/هل-تحسم-المحكمة-الاتحادية-الجدل-حول-نتائج-الانتخابات-العراقية؟-1054555804.html
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تنظيم, العراق
العراق يعلن انطلاق عمليات أمنية في 3 محافظات 08:40 GMT 26.12.2021 (تم التحديث: 08:54 GMT 26.12.2021)
أعلنت السلطات الأمنية في العراق، اليوم الأحد، انطلاق عمليات أمنية في ثلاث محافظات.
وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان إن القطاعات الأمنية بدأت صباح اليوم، ثلاث عمليات استباقية، تحت إشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، بحسب
موقع "السومرية نيوز"
.
وأوضح البيان أن العملية الأولى انطلقت جنوب غربي قضاء الرطبة من خلال الفرقة الخامسة وقيادة عمليات الأنبار، بينما انطلقت الثانية غربي الثرثار.
أما العملية الثالثة فقد انطلقت جنوب قضاء الحضر في محافظة نينوى، بمشاركة قطعات الفرقة العشرين والقطعات المتجحفلة مع قيادة عمليات غرب نينوى.
وأشار البيان على تزامن هذه العمليات مع ملاحقة بقايا
عصابات تنظيم داعش
"الإرهابي" (محظور في روسيا) وتطهير الأراضي ومكافحة الجريمة بمختلف صورها ومن أجل خلق بيئة آمنة.