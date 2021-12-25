تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211225/هل-تحسم-المحكمة-الاتحادية-الجدل-حول-نتائج-الانتخابات-العراقية؟-1054555804.html
هل تحسم المحكمة الاتحادية الجدل حول نتائج الانتخابات العراقية؟
هل تحسم المحكمة الاتحادية الجدل حول نتائج الانتخابات العراقية؟
رغم مرور أكثر من شهرين على إجرائها لا تزال نتائج الانتخابات العراقية مرتهنة بالجلسة الأخيرة للمحكمة الاتحادية، وهي التي قامت بتأجيل المرافعات ثلاث مرات، كان... 25.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-25T18:01+0000
2021-12-25T18:01+0000
العالم العربي
الانتخابات البرلمانية العراقية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1050411701_0:167:3047:1881_1920x0_80_0_0_4661a0165aeb67eb9ff46f0e7c5816f8.jpg
هل تحسم المحكمة الاتحادية الجدل الدائر حول نتائج الانتخابات… أم ستمنح الأطراف السياسية مزيدا من الوقت للوصول إلى توافقات سياسية… وما الذي سيترتب على تأجيل الحسم وإصدار حكم؟بداية يؤكد المحلل السياسي العراقي أياد العناز، مبدأ ثابتا تتبعه القوى السياسية في العراق بعد الاحتلال الأمريكي ومشاركتها في العملية السياسية، وهو أنها عندما تصل إلى خطوط وأبعاد غير منتهية، تلجأ إلى المحكمة الاتحادية لإعطاء الرأي القانوني والقضائي، لأي حالة ينتابها العمل السياسي ومنها الانتخابات الأخيرة وما آلت إليه نتائجها من أحداث ومواقف صادمة لبعض التيارات والأحزاب والكتل السياسية.القرار النهائيوأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك": "من هنا يمكن أن نقرأ المشهد السياسي العراقي بأن القوى السياسية المعارضة، ارتضت أن يكون القرار النهائي للخروج من أزمة إقرار النتائج الذي تأخر كثيرا، بقرار ملزم للجميع من قبل المحكمة الاتحادية.وتابع العناز: "هناك قراءة واضحة للمحكمة الاتحادية بعد اطلاعها على الطعون المقدمة، التي تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات، مقرونة بأدلة ترى فيها تلك الكتل أنها محقة في آرائها وتسعى لإجراءات قانونية تحقق لها غرضها السياسي وإعادة العملية الانتخابية من جديد، رغم أن العديد من المحطات الانتخابية قد أعيد فيها فرز الأصوات من جديد، والتأكد من حيثيات الأمور بدقة ولم يحصل إلا تغيير جزئي قليل".نتائج الانتخاباتوأشار العناز إلى أن القادم من الأحداث هو الموافقة على نتائج الانتخابات وحسم الجدل القائم وانتهاء عملية الاعتراض والبدء بتصديق النتائج والاعلان عن موعد جلسة مجلس النواب القادم، واستمرار اللقاءات والاجتماعات والحوارات حول تشكيل التحالفات السياسية التي تدعم تشكيل حكومة أغلبية تتولى إدارة البلاد.المزيد من الوقتمن جانبه يقول المحلل السياسي العراقي عبد الملك الحسيني، إن الإشكالية الحالية فيما يتعلق بالانتخابات أن المحكمة الاتحادية غير مختصة بهذه القضية، وبالتالي يبقى الموضوع مثار جدل في المشهد السياسي العراقي.ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بالمقابل هناك كتل سياسية تنتظر من المحكمة الاتحادية أن تتخذ قرارا والمحكمة إلى الآن لم تتخذ قرار أو ترد بشأن نتائج الانتخابات، ومن وجهة نظري أن المحكمة تهدف من خلال هذا التأخير إلى منح الكتل والأحزاب السياسية مزيد من الوقت من أجل التوصل إلى تفاهمات بخصوص ما يتعلق بالنتائج الانتخابية، وهنا تنأى المحكمة بنفسها من الدخول في المعترك السياسي".وتابع الحسيني: "أتوقع أن تعطي المحكمة في جلستها الأخيرة مزيدا من الوقت للأطراف السياسية من أجل التوصل إلى اتفاقات، وتلك الاتفاقات قد يتم التوصل من خلالها إلى تسوية بخصوص نتائج الانتخابات، وفي الحقيقة لا يزال الوضع السياسي العراقي يشهد تعقيدا فيما يتعلق بحلحلة أزمة الانتخابات، وهذا الأمر يخص جميع الأطراف "سنة - شيعة - كرد"، لكن الأمر يتوقف على اتفاق الكتل الشيعية، فإذا ما اتفقت تلك الكتل فيما بينها، ربما يشهد الوضع انفراجا ولا تكون هناك حاجة إلى قرارات قضائية".المحكمة الاتحاديةوأوضح المحلل السياسي، أن تلك العملية قد تستغرق وقتا أطول لأن هناك أحداثا متجددة على الساحة السياسية العراقية، فقد تشهد الإدارة المحلية استقالة عدد من المحافظين في المحافظات الجنوبية، كما أن هناك بعض الكتل تستخدم نفوذها وتمارس بعض الأعمال أو السلوكيات من أجل الضغط وتحقيق مكاسب خاصة بها.ونوه الحسيني إلى أن تأخر وقت الإعلان عن نتائج الانتخابات يساهم في تفاقم الخلافات داخل التحالفات، ويعزز حالة عدم الاستقرار السياسي إلى مزيد من التعقيد، وربما تكون هناك قناعة جماعية بأن اللجوء إلى حل توافقي يشكل خروجا مقنعا من الأزمة، ولكن يبقى هذا الأمر على حساب استحقاقات العملية الديمقراطية وما أفرزته نتائج الانتخابات الأخيرة، وهذا ما تسعى إليه المحكمة الاتحادية من خلال إعطاء المزيد من الوقت لفسح المجال لتفاهمات سياسية.وأفادت وكالة الأنباء العراقية في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أن المحكمة الاتحادية العليا بالعراق أجلت موعد المرافعة الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية إلي يوم 22 من الشهر الجاري، قبل أن تقوم المحكمة بالتأجيل للمرة الثالثة إلى يوم 26 ديسمبر الجاري.وقالت الوكالة: "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة أمامها بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقدمة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، إلى يوم الأربعاء الموافق الـ22 من ديسمبر الحالي".وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها.وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي ( يضم تحالف "الفتح" وقوى "الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي)، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها نتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".
https://arabic.sputniknews.com/20211214/رئيس-مركز-التفكير-السياسي-العراقي-المحكمة-العليا-لا-تملك-اختصاص-إلغاء-نتائج-الانتخابات-1053925421.html
https://arabic.sputniknews.com/20211213/المحكمة-الاتحادية-العليا-بالعراق-تؤجل-موعد-المرافعة-الخاصة-بنتائج-الانتخابات-البرلمانية-1053878515.html
https://arabic.sputniknews.com/20211204/زعيم-تحالف-الفتح-العراقي-كنا-نأمل-أن-تجرى-الانتخابات-بنزاهة-بعيدا-عن-التزوير-1053547036.html
https://arabic.sputniknews.com/20211207/الصدر-يستقبل-بلاسخارت-في-منزله-لبحث-نتائج-الانتخابات-العراقية-فيديو-1053654321.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1050411701_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_a26d0b38ba783846910f8cfbc40825c9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الانتخابات البرلمانية العراقية

هل تحسم المحكمة الاتحادية الجدل حول نتائج الانتخابات العراقية؟

18:01 GMT 25.12.2021
© REUTERS / Thaier Al-Sudaniأنصار مقتدى الصدر العراقي يحتفلون بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في النجف، العراق 11 أكتوبر 2021
أنصار مقتدى الصدر العراقي يحتفلون بنتائج الانتخابات البرلمانية العراقية في النجف، العراق 11 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
© REUTERS / Thaier Al-Sudani
تابعنا عبر
رغم مرور أكثر من شهرين على إجرائها لا تزال نتائج الانتخابات العراقية مرتهنة بالجلسة الأخيرة للمحكمة الاتحادية، وهي التي قامت بتأجيل المرافعات ثلاث مرات، كان آخرها الأسبوع الماضي.

هل تحسم المحكمة الاتحادية الجدل الدائر حول نتائج الانتخابات… أم ستمنح الأطراف السياسية مزيدا من الوقت للوصول إلى توافقات سياسية… وما الذي سيترتب على تأجيل الحسم وإصدار حكم؟

بداية يؤكد المحلل السياسي العراقي أياد العناز، مبدأ ثابتا تتبعه القوى السياسية في العراق بعد الاحتلال الأمريكي ومشاركتها في العملية السياسية، وهو أنها عندما تصل إلى خطوط وأبعاد غير منتهية، تلجأ إلى المحكمة الاتحادية لإعطاء الرأي القانوني والقضائي، لأي حالة ينتابها العمل السياسي ومنها الانتخابات الأخيرة وما آلت إليه نتائجها من أحداث ومواقف صادمة لبعض التيارات والأحزاب والكتل السياسية.

القرار النهائي

وأضاف في حديثه لـ "سبوتنيك": "من هنا يمكن أن نقرأ المشهد السياسي العراقي بأن القوى السياسية المعارضة، ارتضت أن يكون القرار النهائي للخروج من أزمة إقرار النتائج الذي تأخر كثيرا، بقرار ملزم للجميع من قبل المحكمة الاتحادية.
الانتخابات العراقية في دهوك، العراق 8 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2021
رئيس مركز التفكير السياسي العراقي: المحكمة العليا لا تملك اختصاص إلغاء نتائج الانتخابات
14 ديسمبر, 12:42 GMT
وتابع العناز: "هناك قراءة واضحة للمحكمة الاتحادية بعد اطلاعها على الطعون المقدمة، التي تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات، مقرونة بأدلة ترى فيها تلك الكتل أنها محقة في آرائها وتسعى لإجراءات قانونية تحقق لها غرضها السياسي وإعادة العملية الانتخابية من جديد، رغم أن العديد من المحطات الانتخابية قد أعيد فيها فرز الأصوات من جديد، والتأكد من حيثيات الأمور بدقة ولم يحصل إلا تغيير جزئي قليل".

نتائج الانتخابات

وأشار العناز إلى أن القادم من الأحداث هو الموافقة على نتائج الانتخابات وحسم الجدل القائم وانتهاء عملية الاعتراض والبدء بتصديق النتائج والاعلان عن موعد جلسة مجلس النواب القادم، واستمرار اللقاءات والاجتماعات والحوارات حول تشكيل التحالفات السياسية التي تدعم تشكيل حكومة أغلبية تتولى إدارة البلاد.

المزيد من الوقت

من جانبه يقول المحلل السياسي العراقي عبد الملك الحسيني، إن الإشكالية الحالية فيما يتعلق بالانتخابات أن المحكمة الاتحادية غير مختصة بهذه القضية، وبالتالي يبقى الموضوع مثار جدل في المشهد السياسي العراقي.
فيولا فون كرامون، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في جمهورية العراق، تزور مركز اقتراع خلال التصويت المبكر للانتخابات البرلمانية العراقية في عملية خاصة، في بغداد، العراق، 8 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2021
المحكمة الاتحادية العليا بالعراق تؤجل موعد المرافعة الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية
13 ديسمبر, 09:55 GMT
ويضيف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بالمقابل هناك كتل سياسية تنتظر من المحكمة الاتحادية أن تتخذ قرارا والمحكمة إلى الآن لم تتخذ قرار أو ترد بشأن نتائج الانتخابات، ومن وجهة نظري أن المحكمة تهدف من خلال هذا التأخير إلى منح الكتل والأحزاب السياسية مزيد من الوقت من أجل التوصل إلى تفاهمات بخصوص ما يتعلق بالنتائج الانتخابية، وهنا تنأى المحكمة بنفسها من الدخول في المعترك السياسي".
وتابع الحسيني: "أتوقع أن تعطي المحكمة في جلستها الأخيرة مزيدا من الوقت للأطراف السياسية من أجل التوصل إلى اتفاقات، وتلك الاتفاقات قد يتم التوصل من خلالها إلى تسوية بخصوص نتائج الانتخابات، وفي الحقيقة لا يزال الوضع السياسي العراقي يشهد تعقيدا فيما يتعلق بحلحلة أزمة الانتخابات، وهذا الأمر يخص جميع الأطراف "سنة - شيعة - كرد"، لكن الأمر يتوقف على اتفاق الكتل الشيعية، فإذا ما اتفقت تلك الكتل فيما بينها، ربما يشهد الوضع انفراجا ولا تكون هناك حاجة إلى قرارات قضائية".

المحكمة الاتحادية

وأوضح المحلل السياسي، أن تلك العملية قد تستغرق وقتا أطول لأن هناك أحداثا متجددة على الساحة السياسية العراقية، فقد تشهد الإدارة المحلية استقالة عدد من المحافظين في المحافظات الجنوبية، كما أن هناك بعض الكتل تستخدم نفوذها وتمارس بعض الأعمال أو السلوكيات من أجل الضغط وتحقيق مكاسب خاصة بها.
هادي العامري - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
زعيم تحالف "الفتح" العراقي: كنا نأمل أن تجرى الانتخابات بنزاهة بعيدا عن التزوير
4 ديسمبر, 13:08 GMT
ونوه الحسيني إلى أن تأخر وقت الإعلان عن نتائج الانتخابات يساهم في تفاقم الخلافات داخل التحالفات، ويعزز حالة عدم الاستقرار السياسي إلى مزيد من التعقيد، وربما تكون هناك قناعة جماعية بأن اللجوء إلى حل توافقي يشكل خروجا مقنعا من الأزمة، ولكن يبقى هذا الأمر على حساب استحقاقات العملية الديمقراطية وما أفرزته نتائج الانتخابات الأخيرة، وهذا ما تسعى إليه المحكمة الاتحادية من خلال إعطاء المزيد من الوقت لفسح المجال لتفاهمات سياسية.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية في 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري أن المحكمة الاتحادية العليا بالعراق أجلت موعد المرافعة الخاصة بنتائج الانتخابات البرلمانية إلي يوم 22 من الشهر الجاري، قبل أن تقوم المحكمة بالتأجيل للمرة الثالثة إلى يوم 26 ديسمبر الجاري.
وقالت الوكالة: "المحكمة الاتحادية العليا قررت تأجيل موعد المرافعة بخصوص الدعوى المقامة أمامها بشأن إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة والمقدمة من قبل رئيس تحالف الفتح هادي العامري، إلى يوم الأربعاء الموافق الـ22 من ديسمبر الحالي".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، النتائج النهائية للانتخابات العامة العراقية التي جرت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعد مراجعة الطعون المقدمة إليها.
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 07.12.2021
الصدر يستقبل بلاسخارت في منزله لبحث نتائج الانتخابات العراقية... فيديو
7 ديسمبر, 08:43 GMT
وجاءت الكتلة الصدرية التابعة لرجل الدين مقتدى الصدر، في المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا، بينما جاء تحالف "تقدم" في المرتبة الثانية بـ 37 مقعدا، تبعه ائتلاف دولة القانون بـ 33 مقعدا، وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ 31 مقعدا ليحتل المركز الرابع.
وعقب إعلان النتائج، أصدرت قوى الإطار التنسيقي ( يضم تحالف "الفتح" وقوى "الدولة الوطنية" بزعامة عمار الحكيم وائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي)، وهي الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات، بيانا أعلنت فيه رفضها نتائج الانتخابات، واتهمت المفوضية "بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي".
نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة 2021
نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة 2021
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:09 GMTانفجار قنبلة خارج مطعم شرقي الكونغو الديمقراطية
19:02 GMTفتاة تكشف خيانة حبيبها بعد أن أرسل لها "سيلفي"...فيديو
18:59 GMTإعلام: توقف جامعة إيرانية عن العمل بعد هجوم سيبراني
18:34 GMTمناورات حربية وتهديدات متبادلة.. هل تشن إسرائيل هذه المرة حربا على إيران؟
18:29 GMTما هي قدرات القوات الجوية الماليزية بعد نفي الكويت بيعها مقاتلات "إف - 18"؟
18:24 GMTتجمع المهنيين السودانيين يدعو لمليونية 30 ديسمبر لـ "انتزاع سلطة الشعب"
18:21 GMTمواسم الحج إلى المغرب.. ماذا تعرف عن أضرحة "الصديق" لليهود المغاربة
18:08 GMTإندونيسيا تهزم ثمانية لاعبين من سنغافورة وتبلغ نهائي كأس سوزوكي
18:02 GMTأكثر من 10% من مصابي كورونا في تركيا يحملون أوميكرون
18:01 GMTهل تحسم المحكمة الاتحادية الجدل حول نتائج الانتخابات العراقية؟
17:50 GMTوفاة اللاعب الجزائري سفيان لوكار في الملعب إثر إصابته بأزمة قلبية.. فيديو
17:29 GMT3 أعشاب فعالة لتقليل ومنع ارتفاع ضط الدم
17:17 GMTإعلام: الأردن تنفي احتجاز شابة في سفارتها في بيروت
17:02 GMTوزير إعلام اليمن يطالب بمحاكمة قيادات أنصار الله باعتبارهم "مجرمي حرب"
16:56 GMTالأردن.. إلغاء 80% من حجوزات الفنادق بسبب كورونا
16:41 GMTإعلان الحياد... ما مدى إمكانية تطبيق مبادرة الراعي لإنقاذ لبنان؟
16:38 GMTبريطانيا... اعتقال مسلح داخل قلعة وندسور أثناء احتفال الملكة إليزابيث بعيد الميلاد
16:35 GMTقناة عبرية تكشف سبب إخلاء إسرائيل مستوطنة جديدة
16:33 GMTأغنى رجل على وجه الأرض عاش في بلد عربي
16:32 GMTمجلة أمريكية تنشر تقريرا عن "أخطر سلاح في العالم"