الكرملين: روسيا تدرك أن بايدن لن يلغي العقوبات ضد موسكو بل فرضها لتستمر

بيتروبافلوفسك - كامتشاتسكي- سبوتنيك. قال بيسكوف في تصريحات لقناة "روسيا 1" إن هناك "العديد من الإجراءات مقننة، مما يعني أن الرئيس (الأمريكي) لا يمكنه التصرف إلا في حدود القوانين والأفعال التي أقرها الكونغرس. وربما ترجع هذه (العقوبات) إلى المواجهة السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين، لذلك لا يمكن للرئيس (الأمريكي) أن يقرر إلغاءها جميعا".وأضاف "نحن نفهم ذلك جيدًا وندرك أنه سيتعين علينا أن نعيش فترة طويلة مع هذه العقوبات".وأشار بيسكوف إلى أن "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(الرئيس الأمريكي جو) بايدن طورا حوارا جيدا وطرحا أفكارهما بطريقة بناءة".
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن روسيا تدرك أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يلغي العقوبات المفروضة على روسيا، بل من المرجح أن تظل سارية لفترة طويلة.
بيتروبافلوفسك - كامتشاتسكي- سبوتنيك. قال بيسكوف في تصريحات لقناة "روسيا 1" إن هناك "العديد من الإجراءات مقننة، مما يعني أن الرئيس (الأمريكي) لا يمكنه التصرف إلا في حدود القوانين والأفعال التي أقرها الكونغرس. وربما ترجع هذه (العقوبات) إلى المواجهة السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين، لذلك لا يمكن للرئيس (الأمريكي) أن يقرر إلغاءها جميعا".