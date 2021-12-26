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https://arabic.sputniknews.com/20211226/الكرملين-روسيا-تدرك-أن-بايدن-لن-يلغي-العقوبات-ضد-موسكو-بل-فرضها-لتستمر-1054576667.html
الكرملين: روسيا تدرك أن بايدن لن يلغي العقوبات ضد موسكو بل فرضها لتستمر
الكرملين: روسيا تدرك أن بايدن لن يلغي العقوبات ضد موسكو بل فرضها لتستمر
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن روسيا تدرك أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يلغي العقوبات المفروضة على روسيا، بل من المرجح أن تظل... 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T12:44+0000
2021-12-26T12:44+0000
روسيا
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بيتروبافلوفسك - كامتشاتسكي- سبوتنيك. قال بيسكوف في تصريحات لقناة "روسيا 1" إن هناك "العديد من الإجراءات مقننة، مما يعني أن الرئيس (الأمريكي) لا يمكنه التصرف إلا في حدود القوانين والأفعال التي أقرها الكونغرس. وربما ترجع هذه (العقوبات) إلى المواجهة السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين، لذلك لا يمكن للرئيس (الأمريكي) أن يقرر إلغاءها جميعا".وأضاف "نحن نفهم ذلك جيدًا وندرك أنه سيتعين علينا أن نعيش فترة طويلة مع هذه العقوبات".وأشار بيسكوف إلى أن "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(الرئيس الأمريكي جو) بايدن طورا حوارا جيدا وطرحا أفكارهما بطريقة بناءة".
https://arabic.sputniknews.com/20211210/واشنطن-تفرض-عقوبات-على-أشخاص-ومنظمات-قانونية-ومؤسسات-تعليمية-بينها-روسية-1053790610.html
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الكرملين: روسيا تدرك أن بايدن لن يلغي العقوبات ضد موسكو بل فرضها لتستمر

12:44 GMT 26.12.2021
© Sputnik . Sergei Guneyev / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، 5 يونيو 2019
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، 5 يونيو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© Sputnik . Sergei Guneyev
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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن روسيا تدرك أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يلغي العقوبات المفروضة على روسيا، بل من المرجح أن تظل سارية لفترة طويلة.
بيتروبافلوفسك - كامتشاتسكي- سبوتنيك. قال بيسكوف في تصريحات لقناة "روسيا 1" إن هناك "العديد من الإجراءات مقننة، مما يعني أن الرئيس (الأمريكي) لا يمكنه التصرف إلا في حدود القوانين والأفعال التي أقرها الكونغرس. وربما ترجع هذه (العقوبات) إلى المواجهة السياسية بين الجمهوريين والديمقراطيين، لذلك لا يمكن للرئيس (الأمريكي) أن يقرر إلغاءها جميعا".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2021
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وأضاف "نحن نفهم ذلك جيدًا وندرك أنه سيتعين علينا أن نعيش فترة طويلة مع هذه العقوبات".
وأشار بيسكوف إلى أن "(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين و(الرئيس الأمريكي جو) بايدن طورا حوارا جيدا وطرحا أفكارهما بطريقة بناءة".
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