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https://arabic.sputniknews.com/20211226/المالكي-السفير-الإيراني-حسن-إيرلو-كان-يقود-العمليات-والتخطيطات-العسكرية-في-مأرب-باليمن-1054579317.html
المالكي: السفير الإيراني حسن إيرلو كان يقود العمليات العسكرية في مأرب باليمن... فيديو
المالكي: السفير الإيراني حسن إيرلو كان يقود العمليات العسكرية في مأرب باليمن... فيديو
قال المتحدث الرسمي للتحالف العربي العميد ركن تركي المالكي، إن السفير الإيراني حسن إيرلو كان يقود العمليات والتخطيطات العسكرية في مأرب باليمن. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T13:36+0000
2021-12-26T13:54+0000
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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمالكي، اليوم الأحد، عن الأزمة اليمنية.وأكد المالكي أن "النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب"، مشيرا إلى أن "ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران"، حسب تعبيره.كما تحدث المالكي، عن دور طهران في إذكاء "الفكر الطائفي في العراق وسوريا ولبنان".وأضاف المتحدث الرسمي للتحالف أن "الحرب في اليمن فكرية اجتماعية وطائفية كما هو الحال في لبنان".وشدد المالكي على أن "الحل السياسي في اليمن هو الحل الأمثل"، موضحا أن "ميليشيا الحوثي رفضت كل جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة سياسيا".وأشار إلى أن "الحوثيين لا يملكون القرار ليكونوا جزءا من الحل السياسي في اليمن".واتهم المالكي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باستغلال اتفاق خفض التصعيد وتحريك قواتها في عدة جبهات"، لافتا إلى أن "التحالف يراقب تحركات ميليشيا الحوثي على مدار الساعة"، على حد تعبيره.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/مسؤول-يمني-4-خطوات-نفذها-التحالف-العربي-في-الأيام-الماضية-أرعبت-أنصار-الله-1054515024.html
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أخبار اليمن الأن, السعودية

المالكي: السفير الإيراني حسن إيرلو كان يقود العمليات العسكرية في مأرب باليمن... فيديو

13:36 GMT 26.12.2021 (تم التحديث: 13:54 GMT 26.12.2021)
© REUTERS / Ahmed Yosriالمتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020
المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي العسودي تركي بن صالح المالكي، السعودية 2 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / Ahmed Yosri
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قال المتحدث الرسمي للتحالف العربي العميد ركن تركي المالكي، إن السفير الإيراني حسن إيرلو كان يقود العمليات والتخطيطات العسكرية في مأرب باليمن.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمالكي، اليوم الأحد، عن الأزمة اليمنية.
وأكد المالكي أن "النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب"، مشيرا إلى أن "ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران"، حسب تعبيره.
كما تحدث المالكي، عن دور طهران في إذكاء "الفكر الطائفي في العراق وسوريا ولبنان".
وأضاف المتحدث الرسمي للتحالف أن "الحرب في اليمن فكرية اجتماعية وطائفية كما هو الحال في لبنان".
وشدد المالكي على أن "الحل السياسي في اليمن هو الحل الأمثل"، موضحا أن "ميليشيا الحوثي رفضت كل جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة سياسيا".
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وأشار إلى أن "الحوثيين لا يملكون القرار ليكونوا جزءا من الحل السياسي في اليمن".
وتابع أن محاولة "أنصار الله" السيطرة على مأرب تهدد 3 ملايين يمني، كاشفا أن السفير الإيراني لدى الحوثيين، حسن إيرلو، كان يقود العمليات العسكرية في اليمن.
واتهم المالكي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باستغلال اتفاق خفض التصعيد وتحريك قواتها في عدة جبهات"، لافتا إلى أن "التحالف يراقب تحركات ميليشيا الحوثي على مدار الساعة"، على حد تعبيره.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
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