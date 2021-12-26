المالكي: السفير الإيراني حسن إيرلو كان يقود العمليات العسكرية في مأرب باليمن... فيديو

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمالكي، اليوم الأحد، عن الأزمة اليمنية.وأكد المالكي أن "النظام الإيراني يرعى الأذرع في المنطقة ويقوم بالدمار والخراب"، مشيرا إلى أن "ميليشيا الحوثي تبنت الفكر الطائفي من إيران"، حسب تعبيره.كما تحدث المالكي، عن دور طهران في إذكاء "الفكر الطائفي في العراق وسوريا ولبنان".وأضاف المتحدث الرسمي للتحالف أن "الحرب في اليمن فكرية اجتماعية وطائفية كما هو الحال في لبنان".وشدد المالكي على أن "الحل السياسي في اليمن هو الحل الأمثل"، موضحا أن "ميليشيا الحوثي رفضت كل جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة سياسيا".وأشار إلى أن "الحوثيين لا يملكون القرار ليكونوا جزءا من الحل السياسي في اليمن".واتهم المالكي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باستغلال اتفاق خفض التصعيد وتحريك قواتها في عدة جبهات"، لافتا إلى أن "التحالف يراقب تحركات ميليشيا الحوثي على مدار الساعة"، على حد تعبيره.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وأشار إلى أن "الحوثيين لا يملكون القرار ليكونوا جزءا من الحل السياسي في اليمن".
وتابع أن محاولة "أنصار الله" السيطرة على مأرب تهدد 3 ملايين يمني، كاشفا أن السفير الإيراني لدى الحوثيين، حسن إيرلو، كان يقود العمليات العسكرية في اليمن.
واتهم المالكي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) باستغلال اتفاق خفض التصعيد وتحريك قواتها في عدة جبهات"، لافتا إلى أن "التحالف يراقب تحركات ميليشيا الحوثي على مدار الساعة"، على حد تعبيره.
وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.