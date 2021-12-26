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https://arabic.sputniknews.com/20211226/لجنة-أطباء-السودان-المركزية-235-مصابا-خلال-مليونية-25-ديسمبر-1054590303.html
لجنة أطباء السودان المركزية: 235 مصابا خلال مليونية 25 ديسمبر
لجنة أطباء السودان المركزية: 235 مصابا خلال مليونية 25 ديسمبر
قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن حصيلة المصابين خلال مليونية 25 ديسمبر التي جرت أمس السبت في البلاد، بلغت 235 مصابا من بينهم 6 إصابات بالرصاص. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T17:20+0000
2021-12-26T17:20+0000
العالم العربي
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القاهرة- سبوتنيك. أعلنت اللجنة، في بيان اليوم الأحد، أن "235 حالة إصابة في المجمل تم حصرها حتى الآن (خلال مليونية 25 ديسمبر)، منها (6) إصابات برصاص حي، بينهم (3) حالات غير مستقرة وحالة واحدة في العناية المكثفة، فضلا عن وجود (20) حالة إصابة بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس".يُشار إلى أن لجنة تنسيق أمن الخرطوم أعلنت اليوم إن 58 عنصرا من الشرطة أصيبوا خلال مظاهرات أمس التي انطلقت في عدد من مدن الخرطوم للتنديد بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.كما أكدت اللجنة توقيف 114 شخصاً بعد حالة الانفلات الأمني التي شهدتها الخرطوم أمس خلال المظاهرات الحاشدة.يُشار إلى أن السودانيين احتدشوا، أمس السبت، في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، في تظاهرات دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعارض الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العسكرية في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.وردد المتظاهرون، أمس، خلال التظاهرة التي أُطلقت عليها اسم "مواكب 25 ديسمبر" هتافات منددة بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.وطالب المتظاهرون بإلغاء جميع القرارات التي أصدرتها المؤسسة العسكرية بقيادة البرهان في أكتوبر الماضي، بما في ذلك الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك، بينما انقطعت خدمة الإنترنت والاتصالات في البلاد مع بدء التظاهرات.وفي ختام احتجاجات أمس، دعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان، إلى النزول للشارع للمرة الثالثة يوم الخميس المقبل في تظاهرات أطلق عليها اسم "مليونية 30 ديسمبر".واتهم تجمع المهنيين السودانيين القوات الأمنية باستخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين واعتقالهم بشكل عشوائي.وأغلقت السلطات السودانية في وقت متأخر من مساء أول أمس، عددا من الجسور والطرق في ولاية الخرطوم، لحماية المواقع الاستراتيجية والحكومية.
https://arabic.sputniknews.com/20211226/اللجنة-الأمنية-في-الخرطوم-إصابة-58-شرطيا-بمظاهرات-الأمس-1054571627.html
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لجنة أطباء السودان المركزية: 235 مصابا خلال مليونية 25 ديسمبر

17:20 GMT 26.12.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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قالت لجنة أطباء السودان المركزية إن حصيلة المصابين خلال مليونية 25 ديسمبر التي جرت أمس السبت في البلاد، بلغت 235 مصابا من بينهم 6 إصابات بالرصاص.
القاهرة- سبوتنيك. أعلنت اللجنة، في بيان اليوم الأحد، أن "235 حالة إصابة في المجمل تم حصرها حتى الآن (خلال مليونية 25 ديسمبر)، منها (6) إصابات برصاص حي، بينهم (3) حالات غير مستقرة وحالة واحدة في العناية المكثفة، فضلا عن وجود (20) حالة إصابة بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس".
وأضاف البيان أنه "يُجري التحقق من أي إصابات أخرى وقعت في الأقاليم وسيتم نشر تحديث بها حال التأكد".
يُشار إلى أن لجنة تنسيق أمن الخرطوم أعلنت اليوم إن 58 عنصرا من الشرطة أصيبوا خلال مظاهرات أمس التي انطلقت في عدد من مدن الخرطوم للتنديد بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
كما أكدت اللجنة توقيف 114 شخصاً بعد حالة الانفلات الأمني التي شهدتها الخرطوم أمس خلال المظاهرات الحاشدة.
مظاهرات في شوارع مدينة الخرطوم، السودان 25 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
اللجنة الأمنية في الخرطوم: إصابة 58 شرطيا بمظاهرات الأمس
11:42 GMT
يُشار إلى أن السودانيين احتدشوا، أمس السبت، في عدة مدن وولايات بينها العاصمة الخرطوم، في تظاهرات دعا إليها تجمع المهنيين السودانيين، الذي يعارض الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة العسكرية في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وردد المتظاهرون، أمس، خلال التظاهرة التي أُطلقت عليها اسم "مواكب 25 ديسمبر" هتافات منددة بالاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
وطالب المتظاهرون بإلغاء جميع القرارات التي أصدرتها المؤسسة العسكرية بقيادة البرهان في أكتوبر الماضي، بما في ذلك الاتفاق السياسي الموقع بين البرهان وحمدوك، بينما انقطعت خدمة الإنترنت والاتصالات في البلاد مع بدء التظاهرات.
وفي ختام احتجاجات أمس، دعا تجمع المهنيين السودانيين في بيان، إلى النزول للشارع للمرة الثالثة يوم الخميس المقبل في تظاهرات أطلق عليها اسم "مليونية 30 ديسمبر".
واتهم تجمع المهنيين السودانيين القوات الأمنية باستخدام العنف والقوة المفرطة ضد المتظاهرين واعتقالهم بشكل عشوائي.
وأغلقت السلطات السودانية في وقت متأخر من مساء أول أمس، عددا من الجسور والطرق في ولاية الخرطوم، لحماية المواقع الاستراتيجية والحكومية.
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