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https://arabic.sputniknews.com/20211226/ماذا-تفعل-عندما-تجد-نفسك-محاطا-بأشخاص-لا-يرتدون-الكمامات؟-1054574366.html
ماذا تفعل عندما تجد نفسك محاطا بأشخاص لا يرتدون الكمامات؟
ماذا تفعل عندما تجد نفسك محاطا بأشخاص لا يرتدون الكمامات؟
وجهت إستر تشو، الأستاذة المساعدة في جامعة أوريغون للصحة والعلوم الأمريكية، نصيحة للشخص الذي يجد نفسه محاطا بأشخاص لا يرتدون الكمامات. 26.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-26T12:39+0000
2021-12-26T12:39+0000
كمامات واقية
فيروس كورونا
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نقلت شبكة "سي إن إن"، عن تشو أنه ينبغي على من يجد نفسه في هذا الموقف أن يتحدث إلى هؤلاء الأشخاص، مشيرة إلى ضرورة أن يطالبهم بالالتزام بالكمامة.وقالت إن هذا ليس هو الوقت المناسب حتى مهذبا مع الآخرين والسماح للناس بالقيام بما يشعرون به، موضحة أن الأمر يتعلق بالحفاظ على سلامة الجميع.ورأت أنه في ظل صعوبة الحصول على الفحوصات المنزلية، والطوابير الطويلة لإجراء الفحوص في مراكز الفحص في الولايات المتحدة، فإن الالتزام بتدابير الوقاية الأخرى مثل ارتداء أقنعة N95 أو KN95 أثناء السفر لقضاء العطلات ستكون بالغة الأهمية.من جهته، قال أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية إنه يعتقد أنه يمكن للناس أن يشعروا بالراحة نسبيا في السفر بالطائرة إذا حصلوا على اللقاح، وارتدوا الكمامات مثلما هو مطلوب في المطارات وعلى متن الطائرات.
https://arabic.sputniknews.com/20211224/أفيال-ترتدي-ملابس-بابا-نويل-توزع-الكمامات-على-تلاميذ-مدرسة-في-تايلاند-صورة-1054512607.html
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كمامات واقية, فيروس كورونا

ماذا تفعل عندما تجد نفسك محاطا بأشخاص لا يرتدون الكمامات؟

12:39 GMT 26.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSHرجل يرتدي كمامة واقية من فيروس كورونا وفي الخلفية مأذنة مسجد في مصر نوفمبر تشرين الثاني
رجل يرتدي كمامة واقية من فيروس كورونا وفي الخلفية مأذنة مسجد في مصر نوفمبر تشرين الثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH
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وجهت إستر تشو، الأستاذة المساعدة في جامعة أوريغون للصحة والعلوم الأمريكية، نصيحة للشخص الذي يجد نفسه محاطا بأشخاص لا يرتدون الكمامات.
نقلت شبكة "سي إن إن"، عن تشو أنه ينبغي على من يجد نفسه في هذا الموقف أن يتحدث إلى هؤلاء الأشخاص، مشيرة إلى ضرورة أن يطالبهم بالالتزام بالكمامة.
تلميذة ترتدي قناعا واقيا في مدرسة في أيوتخايا، خارج بانكوك، في يوم فالنتاين (عيد الحب)، تايلاند 14 فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2021
أفيال ترتدي ملابس بابا نويل توزع الكمامات على تلاميذ مدرسة في تايلاند... صورة
24 ديسمبر, 08:44 GMT
وقالت إن هذا ليس هو الوقت المناسب حتى مهذبا مع الآخرين والسماح للناس بالقيام بما يشعرون به، موضحة أن الأمر يتعلق بالحفاظ على سلامة الجميع.
ورأت أنه في ظل صعوبة الحصول على الفحوصات المنزلية، والطوابير الطويلة لإجراء الفحوص في مراكز الفحص في الولايات المتحدة، فإن الالتزام بتدابير الوقاية الأخرى مثل ارتداء أقنعة N95 أو KN95 أثناء السفر لقضاء العطلات ستكون بالغة الأهمية.
من جهته، قال أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية إنه يعتقد أنه يمكن للناس أن يشعروا بالراحة نسبيا في السفر بالطائرة إذا حصلوا على اللقاح، وارتدوا الكمامات مثلما هو مطلوب في المطارات وعلى متن الطائرات.
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