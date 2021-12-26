هل ينتقل "كهربا" إلى الدوري السعودي؟

ونقلت بوابة أخبار اليوم، صباح اليوم الأحد، عن شوبير تصريحه في الإذاعة المصرية، أن النادي الأهلي بدأ مرحلة التفاوض مع أحد الأندية العربية بهدف إعارة "كهربا" في الوقت الذي يجد فيه صعوبة في الحصول على فرصة مع المدير الفني الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني.وذكر شوبير أن "المارد الأحمر" بدأ التفاوض مع أحد الأندية العربية لإعارة كهربا في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، حيث أجرى اتصالات مع أكثر من نادي لضم اللاعب بعروض مميزة، رغم وجود عروض محلية أهمها نادي "سموحة"، حيث لم يمانع أحمد سامي المدير الفني للفريق وجود كهربا في فريقه.ومن جانبه أكد رئيس نادي "الحزم" السعودية، سلمان المالك، أن فريقه لا يفكر في التعاقد مع "كهربا"، من صفوف الأهلي المصري في فترة الانتقالات الشتوية (الميركاتو) المقبل.وأوضح المالك أن كهربا ليس من ضمن اهتمامات الحزم. ويشار إلى أن محمود كهربا يرتبط بعقد طويل مع الأهلي المصري، حتى يونيو/ حزيران من عام 2024.يمكنكم متابعة المزيد من أخبار النادي الأهلي عبر سبوتنيك
قال الإعلامي المصري، أحمد شوبير، اليوم الأحد، إنه من الممكن انتقال لاعب النادي "الأهلي" المصري محمود عبد المنعم (كهربا)، إلى أحد الأندية العربية.
ونقلت بوابة أخبار اليوم، صباح اليوم الأحد، عن شوبير تصريحه في الإذاعة المصرية، أن النادي الأهلي بدأ مرحلة التفاوض مع أحد الأندية العربية بهدف إعارة "كهربا" في الوقت الذي يجد فيه صعوبة في الحصول على فرصة مع المدير الفني الجنوب أفريقى بيتسو موسيماني.
وذكر شوبير أن "المارد الأحمر" بدأ التفاوض مع أحد الأندية العربية لإعارة كهربا في شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، حيث أجرى اتصالات مع أكثر من نادي لضم اللاعب بعروض مميزة، رغم وجود عروض محلية أهمها نادي "سموحة"، حيث لم يمانع أحمد سامي المدير الفني للفريق وجود كهربا في فريقه.
ومن جانبه أكد رئيس نادي "الحزم" السعودية، سلمان المالك، أن فريقه لا يفكر في التعاقد مع "كهربا"، من صفوف الأهلي المصري في فترة الانتقالات الشتوية (الميركاتو) المقبل.