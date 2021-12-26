وزير مصري يكشف هدية السيسي إلى المواطنين مع بداية العام الجديد

وقال الوزير، خلال افتتاح سلسلة من المشروعات القومية الجديدة بمختلف القطاعات بصعيد مصر، بحضور الرئيس المصري، إنه "تم التخطيط لتوريد ورفع كفاءة الوحدات المتحركة بالسكك الحديدية بتكلفة 53 مليار جنيه، وتطوير نظم الإشارات بتكلفة 50 مليار جنيه".وأضاف أنه سيتم "تطوير البنية الأساسية بتكلفة 105 مليارات جنيه، وتطوير الورش بتكلفة 15 مليار جنيه، بإجمالي تكلفة تبلغ 225 مليار جنيه، منها 100 مليار جنيه لمشروعات الصعيد وحدها".وختم وزير النقل المصري بالتأكيد على أنه "اعتبارا من بداية العام القادم ستكون جميع عربات قطارات السكة الحديد جديدة في جميع الخطوط، وسيتم رفع آخر عربة قديمة من القطارات نهاية الشهر الجاري".
وأضاف أنه سيتم "تطوير البنية الأساسية بتكلفة 105 مليارات جنيه، وتطوير الورش بتكلفة 15 مليار جنيه، بإجمالي تكلفة تبلغ 225 مليار جنيه، منها 100 مليار جنيه لمشروعات الصعيد وحدها".
وأوضح ، أنه "تم التعاقد على توريد 260 جرار (عربة قاطرة) جديد، مع إعادة تأهيل 172 جرار بتكلفة إجمالية نحو 13 مليار جنيه"، مشيرا إلى أنه "تم التعاقد على توريد 1300 عربة قطار جديدة ورفع كفاءة وتجديد 1313 عربة بتكلفة إجمالية نحو 19 مليار جنيه".
وختم وزير النقل المصري بالتأكيد على أنه "اعتبارا من بداية العام القادم ستكون جميع عربات قطارات السكة الحديد جديدة في جميع الخطوط، وسيتم رفع آخر عربة قديمة من القطارات نهاية الشهر الجاري".