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https://arabic.sputniknews.com/20211227/أمريكا-تصدر-بيانا-عاجلا-بعد-انقلاب-غير-مباشر-في-الصومال-1054657728.html
أمريكا تصدر بيانا عاجلا بعد "انقلاب غير مباشر" في الصومال
أمريكا تصدر بيانا عاجلا بعد "انقلاب غير مباشر" في الصومال
أصدرت السفارة الأمريكية في الصومال بيانا اليوم الاثنين للتعليق على قرار الرئيس محمد عبد الله الذي وصفه مسؤولون بأنه "انقلاب غير مباشر". 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T10:18+0000
2021-12-27T10:18+0000
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دعت السفارة زعماء البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي إلى تخفيف تصعيد التوتر بعد أن علق الرئيس محمد عبد الله محمد سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي.وكتبت السفارة على تويتر "نحث زعماء الصومال بشدة على اتخاذ خطوات فورية لتخفيف حدة تصعيد التوتر والإحجام عن الأفعال الاستفزازية وتجنب العنف".وقال الرئيس إن رئيس الوزراء متهم بالاستيلاء على أراض عامة مملوكة للجيش، مشيرا إلى أن جميع الوزراء الآخرين سيواصلون القيام بمهامهم. وقرر الرئيس كذلك عزل قائد قوات البحرية الجنرال عبد الحميد محمد ديرر انتظارا لتحقيقات مماثلة.واعتبر المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو تصرف الرئيس "غير دستوري"، مضيفا أن رئيس الوزراء سيواصل أداء مهامه.وقال نائب وزير الإعلام عبد الرحمن يوسف عمر، في منشور على فيسبوك إن "ما جري هذا الصباح هو انقلاب غير مباشر لكنه لن ينتصر".
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أمريكا تصدر بيانا عاجلا بعد "انقلاب غير مباشر" في الصومال 10:18 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 10:24 GMT 27.12.2021)
أصدرت السفارة الأمريكية في الصومال بيانا اليوم الاثنين للتعليق على قرار الرئيس محمد عبد الله الذي وصفه مسؤولون بأنه "انقلاب غير مباشر".
دعت السفارة زعماء البلد الواقع في منطقة القرن الأفريقي إلى
تخفيف تصعيد التوتر
بعد أن علق الرئيس محمد عبد الله محمد سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي.
وكتبت السفارة على تويتر "نحث زعماء الصومال بشدة على اتخاذ خطوات فورية لتخفيف حدة تصعيد التوتر والإحجام عن الأفعال الاستفزازية وتجنب العنف".
وقال الرئيس إن رئيس الوزراء متهم بالاستيلاء على أراض عامة مملوكة للجيش، مشيرا إلى أن جميع الوزراء الآخرين سيواصلون القيام بمهامهم.
وقرر الرئيس كذلك عزل قائد قوات البحرية الجنرال عبد الحميد محمد ديرر انتظارا لتحقيقات مماثلة.
واعتبر المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو تصرف الرئيس "غير دستوري"، مضيفا أن رئيس الوزراء سيواصل أداء مهامه.
وقال نائب وزير الإعلام عبد الرحمن يوسف عمر، في منشور على فيسبوك إن "ما جري هذا الصباح هو انقلاب غير مباشر لكنه لن ينتصر".