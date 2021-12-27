"أنصار الله" تعلن استئناف الرحلات الأممية إلى مطار صنعاء

القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت وكالة "سبأ" اليمنية التي تديرها جماعة "أنصار الله"، أن الهيئة أصدرت بيانا أكدت فيه استئناف الرحلات، وذلك بعدما "تم إصلاح أجهزة الاتصالات والأجهزة الملاحية في مطار صنعاء الدولي بصورة مؤقتة، التي كانت معطلة خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة الطيران المدني بالمطار".واتهمت الهيئة التحالف العربي بقيادة السعودية بمنع دخول "أجهزة الاتصال والأجهزة الملاحية، التي اشترتها الهيئة لمطار صنعاء لتحل محل تلك الأجهزة القديمة، الأمر الذي فاقم المشكلة وأدى إلى تعطل تلك الأجهزة".وأشارت إلى أنه تم إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن، عدم ضمان استمرارية عمل تلك الأجهزة على المدى الطويل، نظرا لقِدمها، وفقا للبيان.وطالبت الهيئة العامة للطيران المدني الأمم المتحدة الإيفاء بالتزاماتها والتعاون السريع بنقل وإيصال الأجهزة، التي تم الاتفاق عليها مؤخرا والمتواجدة حاليا في جيبوتي، ونقلها إلى مطار صنعاء لتركيبها لضمان أمن وسلامة وصول ومغادرة كافة الرحلات إلى مطار صنعاء.وحمّلت الهيئة التحالف العربي مسؤولية ما ترتب على استهدافه للمطار، واحتجاز التجهيزات الخاصة به.
أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني التابعة لجماعة "أنصار الله"، اليوم الاثنين، استئناف رحلات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية العاملة في اليمن إلى مطار صنعاء الدولي بداية من اليوم، وذلك بعد إصلاح خلل في أجهزة الاتصالات والأجهزة الملاحية.
القاهرة - سبوتنيك. وأوضحت وكالة "سبأ" اليمنية التي تديرها جماعة "أنصار الله"، أن الهيئة أصدرت بيانا أكدت فيه استئناف الرحلات، وذلك بعدما "تم إصلاح أجهزة الاتصالات والأجهزة الملاحية في مطار صنعاء الدولي بصورة مؤقتة، التي كانت معطلة خلال الأسبوع الماضي، الأمر الذي أدى إلى توقف حركة الطيران المدني بالمطار".
واتهمت الهيئة التحالف العربي بقيادة السعودية بمنع دخول "أجهزة الاتصال والأجهزة الملاحية، التي اشترتها الهيئة لمطار صنعاء لتحل محل تلك الأجهزة القديمة، الأمر الذي فاقم المشكلة وأدى إلى تعطل تلك الأجهزة".
وأشارت إلى أنه تم إبلاغ الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في اليمن، عدم ضمان استمرارية عمل تلك الأجهزة على المدى الطويل، نظرا لقِدمها، وفقا للبيان.
وحمّل البيان الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المسؤولية الكاملة عن عملية هبوط وإقلاع رحلاتها من وإلى مطار صنعاء في حال تعطلت تلك الأجهزة بشكل مفاجئ، مشيرا إلى عدم توفر تموين وقود للطائرات بسبب قصف منشأة شركة النفط بمطار صنعاء.
وطالبت الهيئة العامة للطيران المدني الأمم المتحدة الإيفاء بالتزاماتها والتعاون السريع بنقل وإيصال الأجهزة، التي تم الاتفاق عليها مؤخرا والمتواجدة حاليا في جيبوتي، ونقلها إلى مطار صنعاء لتركيبها لضمان أمن وسلامة وصول ومغادرة كافة الرحلات إلى مطار صنعاء.
وحمّلت الهيئة التحالف العربي مسؤولية ما ترتب على استهدافه للمطار، واحتجاز التجهيزات الخاصة به.