https://arabic.sputniknews.com/20211221/التحالف-الحوثيون-أغلقوا-مطار-صنعاء-أمام-رحلات-المنظمات-الدولية-منذ-الأحد-1054420990.html

التحالف: الحوثيون أغلقوا مطار صنعاء أمام رحلات المنظمات الدولية منذ الأحد

التحالف: الحوثيون أغلقوا مطار صنعاء أمام رحلات المنظمات الدولية منذ الأحد

أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم الثلاثاء، أن جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، أغلقت مطار صنعاء الدولي أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية بداية من أول أمس... 21.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-21T17:00+0000

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اليمن

التحالف العربي

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القاهرة - سبوتنيك. وأكد التحالف العربي استعداده لنقل الإغاثة الإنسانية إلى الداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة.ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان للتحالف العربي أن "الحوثيين أغلقوا مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية بدءا من 19 ديسمبر".وأفاد البيان بأن المطارات اليمنية هي خيار لوجهة طائرات الإغاثة، حيث ذكر التحالف العربي أنه يقوم بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، معلنا استعداده لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول للداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

https://arabic.sputniknews.com/20211218/أنصار-الله-تسيطر-على-مواقع-في-بلدة-حدودية-مع-السعودية-إثر-مواجهات-مع-الجيش-اليمني-1054298856.html

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