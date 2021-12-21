التحالف: الحوثيون أغلقوا مطار صنعاء أمام رحلات المنظمات الدولية منذ الأحد

القاهرة - سبوتنيك. وأكد التحالف العربي استعداده لنقل الإغاثة الإنسانية إلى الداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة.ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان للتحالف العربي أن "الحوثيين أغلقوا مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية بدءا من 19 ديسمبر".وأفاد البيان بأن المطارات اليمنية هي خيار لوجهة طائرات الإغاثة، حيث ذكر التحالف العربي أنه يقوم بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، معلنا استعداده لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول للداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان للتحالف العربي أن "الحوثيين أغلقوا مطار صنعاء أمام طائرات المنظمات الأممية والدولية بدءا من 19 ديسمبر".
وأفاد البيان بأن المطارات اليمنية هي خيار لوجهة طائرات الإغاثة، حيث ذكر التحالف العربي أنه يقوم بالتنسيق مع الحكومة اليمنية، معلنا استعداده لنقل الإغاثة الإنسانية من نقاط الوصول للداخل اليمني بإشراف الأمم المتحدة.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة أنصار الله وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.
وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.