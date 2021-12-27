أول إسرائيلي يتلقى جرعة رابعة من لقاح كورونا... صورة

ففي إطار دراسة هي الأولى من نوعها في العالم، يجريها مستشفى شيبا قرب تل أبيب، تلقى البروفيسور يعقوف لافي الجرعة الرابعة من اللقاح ليصبح هو الأول في إسرائيل.من جانبها، ذكرت قناة "كان" الرسمية: "بدأت التجربة في مستشفى شيبا في تل هشومير صباح اليوم لفحص مدى سلامة وفعالية جرعة اللقاح الرابعة، وسيشارك في الدراسة 150 عاملا صحيا من المستشفى".فيما قالت البروفيسور جيلي ريغيف يوحاي أحد المشرفين على التجربة: "بالنسبة لجميع السكان، أعتقد أنه لا يزال يتعين علينا الانتظار، ربما أسبوع آخر سأقول نعم (لتلقي الجرعة الرابعة)، وإنها موصى بها للجميع. في الوقت الحالي لا أستطيع أن أقول ذلك".يشار إلى أن المشاركين في التجربة التي تجرى بالتعاون مع وزارة الصحة الإسرائيلية، تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاحات حتى 20 أغسطس/ آب 2021 .وستختبر الدراسة مدى فاعلية الجرعة الرابعة من اللقاح في رفع مستويات الأجسام المضادة، وحتى الآن ليست هناك بيانات وافية في العالم كله بهذا الصدد.
تلقى مواطن، هو الأول في إسرائيل، اليوم الإثنين، جرعة رابعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، ضمن دراسة لفحص فاعليتها في رفع مستوى الأجسام المضادة.
ففي إطار دراسة هي الأولى من نوعها في العالم، يجريها مستشفى شيبا قرب تل أبيب، تلقى البروفيسور يعقوف لافي الجرعة الرابعة من اللقاح ليصبح هو الأول في إسرائيل.
من جانبها، ذكرت قناة "كان" الرسمية: "بدأت التجربة في مستشفى شيبا في تل هشومير صباح اليوم لفحص مدى سلامة وفعالية جرعة اللقاح الرابعة، وسيشارك في الدراسة 150 عاملا صحيا من المستشفى".
فيما قالت البروفيسور جيلي ريغيف يوحاي أحد المشرفين على التجربة: "بالنسبة لجميع السكان، أعتقد أنه لا يزال يتعين علينا الانتظار، ربما أسبوع آخر سأقول نعم (لتلقي الجرعة الرابعة)، وإنها موصى بها للجميع. في الوقت الحالي لا أستطيع أن أقول ذلك".