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الأرصاد المصرية تحذر من طقس سيئ يضرب البلاد خلال الفترة المقبلة
الأرصاد المصرية تحذر من طقس سيئ يضرب البلاد خلال الفترة المقبلة
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في مصر، من التقلبات التي ستضرب البلاد، الخميس المقبل. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T17:17+0000
2021-12-27T17:17+0000
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وقالت إن "الذروة ستكون يومي الجمعة والسبت على معظم أنحاء الجمهورية، بدءًا من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بتساقط حبات البرد على السواحل الشمالية للبلاد".وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، منار غانم، في تصريحات مع صحيفة الوطن المصرية، إن "الأمطار تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الوجه البحري، فضلًا عن نشاط للرياح على معظم مناطق الجمهورية".وتوقعت أن تؤدي الأمطار إلى السيول على بعض مناطق من سيناء وخليج السويس "الزعفرانة - رأس غارب" نتيجة للطبيعة الجبلية لهذه المناطق، وتكون مناطق جنوب البلاد هي أقل المناطق تأثرًا بهذه الحالة من عدم الاستقرار.ومن المتوقع، وفقًا لمنار غانم، أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بين 16 و17 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتتراوح الصغرى بين 10 و11 درجة مئوية خلال ساعات الليل.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/مصر-تنتظر-موجة-من-عدم-استقرار-الطقس-وأمطار-رعدية-1054597671.html
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أخبار مصر الآن

الأرصاد المصرية تحذر من طقس سيئ يضرب البلاد خلال الفترة المقبلة

17:17 GMT 27.12.2021
© Sputnik . KHALED DESOUKIأمطار غزيرة في مصر
أمطار غزيرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Sputnik . KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
حذرت هيئة الأرصاد الجوية، في مصر، من التقلبات التي ستضرب البلاد، الخميس المقبل.
وقالت إن "الذروة ستكون يومي الجمعة والسبت على معظم أنحاء الجمهورية، بدءًا من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بتساقط حبات البرد على السواحل الشمالية للبلاد".
الطقس السيء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
مصر تنتظر موجة من عدم استقرار الطقس وأمطار رعدية
01:54 GMT
وقالت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، منار غانم، في تصريحات مع صحيفة الوطن المصرية، إن "الأمطار تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الوجه البحري، فضلًا عن نشاط للرياح على معظم مناطق الجمهورية".
وتوقعت أن تؤدي الأمطار إلى السيول على بعض مناطق من سيناء وخليج السويس "الزعفرانة - رأس غارب" نتيجة للطبيعة الجبلية لهذه المناطق، وتكون مناطق جنوب البلاد هي أقل المناطق تأثرًا بهذه الحالة من عدم الاستقرار.
ومن المتوقع، وفقًا لمنار غانم، أن تتراوح درجات الحرارة العظمى على القاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد بين 16 و17 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وتتراوح الصغرى بين 10 و11 درجة مئوية خلال ساعات الليل.
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