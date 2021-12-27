تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني إرسال مرة أخرى
https://arabic.sputniknews.com/20211227/مصر-تنتظر-موجة-من-عدم-استقرار-الطقس-وأمطار-رعدية-1054597671.html
مصر تنتظر موجة من عدم استقرار الطقس وأمطار رعدية
مصر تنتظر موجة من عدم استقرار الطقس وأمطار رعدية
قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، يوم الأحد، إن البلاد تشهد نهاية الأسبوع الحالي حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T01:54+0000
2021-12-27T01:54+0000
2021-12-27T01:54+0000
الطقس
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104485/51/1044855194_0:0:3159:1777_1920x0_80_0_0_0beec41dd5c9222c33bb7eef2c4b4ab4.jpg
وبحسب موقع "أخبار اليوم"، تبدأ حالة عدم الاستقرار اعتبارا من بعد غدٍ الأربعاء، من على السواحل الشمالية للبلاد وتمتد تدريجيا بمرور الوقت لتشمل باقي المحافظات.وفي هذه الحالة من عدم الاستقرار ستسقط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية للبلاد، وشمال ووسط الصعيد، بينما تكون متوسطة الشدة إلى الغزيرة أحيانا على باقي محافظات الوجه البحري والقاهرة.أما عن طقس اليوم الاثنين، فتستمر درجات الحرارة في الانخفاض ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104485/51/1044855194_354:0:3085:2048_1920x0_80_0_0_8af06ac7fae398a6e8b36a5e9044b047.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الطقس, أخبار مصر الآن
مصر تنتظر موجة من عدم استقرار الطقس وأمطار رعدية
قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، يوم الأحد، إن البلاد تشهد نهاية الأسبوع الحالي حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.
وبحسب موقع "أخبار اليوم"، تبدأ حالة عدم الاستقرار اعتبارا من بعد غدٍ الأربعاء، من على السواحل الشمالية للبلاد وتمتد تدريجيا بمرور الوقت لتشمل باقي المحافظات.
وفي هذه الحالة من عدم الاستقرار
ستسقط أمطار غزيرة ورعدية
على السواحل الشمالية للبلاد، وشمال ووسط الصعيد، بينما تكون متوسطة الشدة إلى الغزيرة أحيانا على باقي محافظات الوجه البحري والقاهرة.
أما عن طقس اليوم الاثنين
، فتستمر درجات الحرارة في الانخفاض
ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.