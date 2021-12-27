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مصر تنتظر موجة من عدم استقرار الطقس وأمطار رعدية
مصر تنتظر موجة من عدم استقرار الطقس وأمطار رعدية
قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، يوم الأحد، إن البلاد تشهد نهاية الأسبوع الحالي حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T01:54+0000
2021-12-27T01:54+0000
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وبحسب موقع "أخبار اليوم"، تبدأ حالة عدم الاستقرار اعتبارا من بعد غدٍ الأربعاء، من على السواحل الشمالية للبلاد وتمتد تدريجيا بمرور الوقت لتشمل باقي المحافظات.وفي هذه الحالة من عدم الاستقرار ستسقط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية للبلاد، وشمال ووسط الصعيد، بينما تكون متوسطة الشدة إلى الغزيرة أحيانا على باقي محافظات الوجه البحري والقاهرة.أما عن طقس اليوم الاثنين، فتستمر درجات الحرارة في الانخفاض ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
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الطقس, أخبار مصر الآن

مصر تنتظر موجة من عدم استقرار الطقس وأمطار رعدية

01:54 GMT 27.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالطقس السيء في مصر
الطقس السيء في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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قالت هيئة الأرصاد الجوية المصرية، يوم الأحد، إن البلاد تشهد نهاية الأسبوع الحالي حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على السواحل الشمالية حتى شمال الصعيد.
وبحسب موقع "أخبار اليوم"، تبدأ حالة عدم الاستقرار اعتبارا من بعد غدٍ الأربعاء، من على السواحل الشمالية للبلاد وتمتد تدريجيا بمرور الوقت لتشمل باقي المحافظات.
وفي هذه الحالة من عدم الاستقرار ستسقط أمطار غزيرة ورعدية على السواحل الشمالية للبلاد، وشمال ووسط الصعيد، بينما تكون متوسطة الشدة إلى الغزيرة أحيانا على باقي محافظات الوجه البحري والقاهرة.
أما عن طقس اليوم الاثنين، فتستمر درجات الحرارة في الانخفاض ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.
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