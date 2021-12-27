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https://arabic.sputniknews.com/20211227/انسحاب-الجيش-الفرنسي-من-مالي-قد-يؤدي-إلى-زيادة-النشاط-الإرهابي-وموسكو-تواصل-الدعم-العسكري-1054599272.html
انسحاب الجيش الفرنسي من مالي قد يؤدي إلى زيادة النشاط الإرهابي وموسكو تواصل الدعم العسكري
انسحاب الجيش الفرنسي من مالي قد يؤدي إلى زيادة النشاط الإرهابي وموسكو تواصل الدعم العسكري
اعتبر مدير إدارة المنظمات الدولية في الخارجية الروسية، بيوتر إليتشيف، أثناء مقابلة مع "سبوتنيك"، أن انسحاب الجيش الفرنسي من مالي قد يؤدي إلى زيادة النشاط... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T06:28+0000
2021-12-27T06:52+0000
روسيا
أفريقيا
فرنسا
إرهاب
مالي
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موسكو - سبوتنيك. وقال إليتشيف: "مفتاح تعزيز الأمن في منطقة الساحل موجود في مالي، وقد يؤدي التقليص التدريجي لعملية برخان من قبل باريس، المصحوب بانسحاب الجيش الفرنسي من ثلاث قواعد عسكرية في تساليت وكيدال وتمبكتو ، إلى زيادة النشاط الإرهابي في البلد ما سيؤدي الى زعزعة الاستقرار في المنطقة الإقليمية برمتها. علماً أن القوات المشتركة لدول منطقة الساحل الخمس، التي تضم بوركينا فاسو، موريتانيا، مالي، النيجر وتشاد، لا تملك القدرة الكاملة لمواجهة هذا التهديد".وتابع " ترتبط روسيا ومالي علاقات ودية طويلة الأمد، بدأت منذ الاتحاد السوفيتي. وسنواصل حماية المصالح القانونية لباماكو في الأمم المتحدة، فضلاً عن تقديم المساعدة للشركاء الماليين في المجال العسكري والعسكري التقني".وأكد "في ظل هذه الظروف، تتمتع مالي، مثل غيرها من دول الساحل والصحراء، بحق التعاون مع أي شركاء آخرين لمحاربة المتطرفين ومحاولات التأثير على قرار دولة ذات السيادة من خلال الابتزاز والتهديدات هو مظهر من مظاهر الاستعمار الجديد".
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روسيا, أفريقيا, فرنسا, إرهاب, مالي

انسحاب الجيش الفرنسي من مالي قد يؤدي إلى زيادة النشاط الإرهابي وموسكو تواصل الدعم العسكري

06:28 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 06:52 GMT 27.12.2021)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورالتجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري
التجمع في عاصمة مالي دعما للتمرد العسكري - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
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اعتبر مدير إدارة المنظمات الدولية في الخارجية الروسية، بيوتر إليتشيف، أثناء مقابلة مع "سبوتنيك"، أن انسحاب الجيش الفرنسي من مالي قد يؤدي إلى زيادة النشاط الإرهابي، ما لم تتمكن دول المنطقة من مواجهته بمفردها.
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2021
رجل الأعمال الروسي يفغيني بريغوجين: كبار المسؤولين الأوروبيين والمنظمات الدولية ينهبون نفط الليبيين
أمس, 18:21 GMT
موسكو - سبوتنيك. وقال إليتشيف: "مفتاح تعزيز الأمن في منطقة الساحل موجود في مالي، وقد يؤدي التقليص التدريجي لعملية برخان من قبل باريس، المصحوب بانسحاب الجيش الفرنسي من ثلاث قواعد عسكرية في تساليت وكيدال وتمبكتو ، إلى زيادة النشاط الإرهابي في البلد ما سيؤدي الى زعزعة الاستقرار في المنطقة الإقليمية برمتها. علماً أن القوات المشتركة لدول منطقة الساحل الخمس، التي تضم بوركينا فاسو، موريتانيا، مالي، النيجر وتشاد، لا تملك القدرة الكاملة لمواجهة هذا التهديد".
وتابع " ترتبط روسيا ومالي علاقات ودية طويلة الأمد، بدأت منذ الاتحاد السوفيتي. وسنواصل حماية المصالح القانونية لباماكو في الأمم المتحدة، فضلاً عن تقديم المساعدة للشركاء الماليين في المجال العسكري والعسكري التقني".
وأكد "في ظل هذه الظروف، تتمتع مالي، مثل غيرها من دول الساحل والصحراء، بحق التعاون مع أي شركاء آخرين لمحاربة المتطرفين ومحاولات التأثير على قرار دولة ذات السيادة من خلال الابتزاز والتهديدات هو مظهر من مظاهر الاستعمار الجديد".
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