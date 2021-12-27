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بـ 21 طلقة مدفعية... تبون يستقبل رئيس موريتانيا في مطار هواري بومدين
بـ 21 طلقة مدفعية... تبون يستقبل رئيس موريتانيا في مطار هواري بومدين
استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر تستمر 3 أيام. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T17:49+0000
2021-12-27T17:49+0000
العالم العربي
الجزائر
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ذكر ذلك التلفزيون العمومي الجزائري في تدوينة على "تويتر"، اليوم الاثنين، ونشر صورا ترصد لحظة استقبال تبون للغزواني في مطار هواري بومدين.ولفت التلفزيون الجزائري إلى أنه تم إطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بضيف الجزائر، الذي كان في استقباله أيضا كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ورئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة ومسؤولون آخرون.وشهد الرئيسان الجزائري والموريتاني استعراضًا عسكريًَا شاركت فيه تشكيلات من وحدات الجيش الجزائري.
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العالم العربي, الجزائر

بـ 21 طلقة مدفعية... تبون يستقبل رئيس موريتانيا في مطار هواري بومدين

17:49 GMT 27.12.2021
© AP Photo / Toufik Doudouرئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019
رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، الجزائر 13 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AP Photo / Toufik Doudou
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استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي يقوم بزيارة دولة إلى الجزائر تستمر 3 أيام.
ذكر ذلك التلفزيون العمومي الجزائري في تدوينة على "تويتر"، اليوم الاثنين، ونشر صورا ترصد لحظة استقبال تبون للغزواني في مطار هواري بومدين.
ولفت التلفزيون الجزائري إلى أنه تم إطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بضيف الجزائر، الذي كان في استقباله أيضا كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ورئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة ومسؤولون آخرون.
وشهد الرئيسان الجزائري والموريتاني استعراضًا عسكريًَا شاركت فيه تشكيلات من وحدات الجيش الجزائري.
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