بـ 21 طلقة مدفعية... تبون يستقبل رئيس موريتانيا في مطار هواري بومدين

ذكر ذلك التلفزيون العمومي الجزائري في تدوينة على "تويتر"، اليوم الاثنين، ونشر صورا ترصد لحظة استقبال تبون للغزواني في مطار هواري بومدين.ولفت التلفزيون الجزائري إلى أنه تم إطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بضيف الجزائر، الذي كان في استقباله أيضا كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ورئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة ومسؤولون آخرون.وشهد الرئيسان الجزائري والموريتاني استعراضًا عسكريًَا شاركت فيه تشكيلات من وحدات الجيش الجزائري.
ولفت التلفزيون الجزائري إلى أنه تم إطلاق 21 طلقة مدفعية ترحيبا بضيف الجزائر، الذي كان في استقباله أيضا كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي ورئيس مجلس الأمة صالح قوجيل ورئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنقريحة ومسؤولون آخرون.