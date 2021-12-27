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https://arabic.sputniknews.com/20211227/بنما-تعلن-ضبط-مئات-الأطنان-من-الكوكايين-1054597536.html
بنما تعلن ضبط مئات الأطنان من الكوكايين
بنما تعلن ضبط مئات الأطنان من الكوكايين
قالت وزارة الأمن في بنما، يوم الأحد، إنها ضبطت كميات قياسية من المخدرات في عام 2021. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T01:08+0000
2021-12-27T01:08+0000
2021-12-27T01:11+0000
الكوكايين
بنما
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وأكدت وزارة الأمن البنمية أنها صادرت نحو 126 طنا من المواد المهربة لا سيما الكوكايين.وأشارت الوزارة في بيان إلى إنها ضبطت 81.7 طن في 2020 و86.8 طن في 2019 و76.8 طن في 2018.وأضافت أن السلطات البنمية صادرت خلال هذه العملية أكثر من 12 مليون دولار نقدا، وألقت القبض على 710 أشخاص.
https://arabic.sputniknews.com/20211129/أكثر-من-١٤٥-طن-كوكايين-أحدث-مراحل-العملية-أوريون-في-كولومبيا-1053397758.html
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الكوكايين, بنما
بنما تعلن ضبط مئات الأطنان من الكوكايين 01:08 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 01:11 GMT 27.12.2021)
قالت وزارة الأمن في بنما، يوم الأحد، إنها ضبطت كميات قياسية من المخدرات في عام 2021.
وأكدت وزارة الأمن البنمية أنها صادرت
نحو 126 طنا من المواد المهربة
لا سيما الكوكايين.
وأشارت الوزارة في بيان إلى إنها ضبطت 81.7 طن في 2020 و86.8 طن في 2019 و76.8 طن في 2018.
وأضافت أن السلطات البنمية صادرت خلال هذه العملية
أكثر من 12 مليون دولار
نقدا، وألقت القبض على 710 أشخاص.