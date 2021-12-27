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https://arabic.sputniknews.com/20211227/بورصة-الأصول-المشفرة-بينانس-تحصل-على-أول-موافقة-خليجية-للعمل-في-البحرين-1054657572.html
بورصة الأصول المشفرة بينانس تحصل على أول موافقة خليجية للعمل في البحرين
بورصة الأصول المشفرة بينانس تحصل على أول موافقة خليجية للعمل في البحرين
حصلت شركة "بينانس" (Binance)، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم على موافقة مبدئية من مصرف البحرين المركزي (CBB) للعمل في المملكة كمزود لخدمة الأصول المشفرة. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T10:12+0000
2021-12-27T10:12+0000
2021-12-27T10:12+0000
البحرين
تقنية بلوك تشين
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وأعلنت الشركة في بيان لها: "حصلت بينانس على موافقة مبدئية من مصرف البحرين المركزي لتأسيس نفسها كمزود خدمة الأصول المشفرة في المملكة".وأضافت: "تأتي الموافقة المبدئية بعد أن تقدمت بينانس بطلب للحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي كجزء من خططها لتصبح بورصة عملات رقمية مركزية خاضعة بالكامل للإجراءات التنظيمية للعملات المشفرة".وبينت أن مصرف البحرين المركزي يصبح بذلك أول جهة تنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) تمنح الموافقة المبدئية لكيان بينانس.وختمت الشركة بيانها بالقول: "لا تزال الموافقة المبدئية من مصرف البحرين المركزي تتطلب من بينانس إكمال العملية الكاملة لتقديم الطلب، والتي من المتوقع أن تكتمل في الوقت المناسب".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
البحرين, تقنية بلوك تشين
بورصة الأصول المشفرة بينانس تحصل على أول موافقة خليجية للعمل في البحرين
حصلت شركة "بينانس" (Binance)، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم على موافقة مبدئية من مصرف البحرين المركزي (CBB) للعمل في المملكة كمزود لخدمة الأصول المشفرة.
وأعلنت الشركة في
بيان
لها: "حصلت بينانس على موافقة مبدئية من مصرف البحرين المركزي لتأسيس نفسها كمزود خدمة الأصول المشفرة في المملكة".
وأضافت: "تأتي الموافقة المبدئية بعد أن تقدمت بينانس بطلب للحصول على ترخيص من مصرف البحرين المركزي كجزء من خططها لتصبح بورصة عملات رقمية مركزية خاضعة بالكامل للإجراءات التنظيمية
للعملات المشفرة
".
وبينت أن
مصرف البحرين المركزي
يصبح بذلك أول جهة تنظيمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) تمنح الموافقة المبدئية لكيان بينانس.
وختمت الشركة بيانها بالقول: "لا تزال الموافقة المبدئية من مصرف البحرين المركزي تتطلب من بينانس إكمال العملية الكاملة لتقديم الطلب، والتي من المتوقع أن تكتمل في الوقت المناسب".