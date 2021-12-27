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https://arabic.sputniknews.com/20211227/تركيا-منظومة-حصار-للدفاع-الجوي-جاهزة-للنشر-1054663646.html
تركيا: منظومة "حصار" للدفاع الجوي جاهزة للنشر
تركيا: منظومة "حصار" للدفاع الجوي جاهزة للنشر
قال رئيس الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية، إسماعيل دمير، إن نظام الدفاع الجوي التركي متوسط المدى "حصار أُو +" جاهز للاستخدام من قبل القوات المسلحة في البلاد... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T12:55+0000
2021-12-27T12:55+0000
2021-12-27T12:56+0000
رصد عسكري
العالم
تركيا
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موسكو- سبوتنيك. ونقلت وكالة "الأناضول" عن دمير، مساء الأحد، قوله: "نظامنا الصاروخي الوطني للدفاع الجوي أصاب هدفا عالي السرعة على ارتفاعات عالية في اختبار القبول الأخير قبل دخول المستودع".تم تطوير منظومة "حصار O +" محليا بالتعاون مع عملاقي صناعة الدفاع التركية "أسيلسان" و"روكيتسان"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء.تشير تقارير إلى أن نظام الدفاع الجوي يمكنه اعتراض ما يصل إلى 9 أهداف في وقت واحد بزاوية 360 درجة وعلى مدى يصل إلى 15.5 ميلا.وصمم النظام للدفاع عن القوات البرية التركية ضد المقاتلات والمروحيات والطائرات دون طيار وصواريخ كروز وصواريخ جو – أرض.
https://arabic.sputniknews.com/20200226/الحصن-الناري-صواريخ-الدفاع-الجوي-التركي-وقدراتها-القتالية--1044679101.html
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رصد عسكري, العالم, تركيا
تركيا: منظومة "حصار" للدفاع الجوي جاهزة للنشر 12:55 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 12:56 GMT 27.12.2021)
قال رئيس الرئاسة التركية للصناعات الدفاعية، إسماعيل دمير، إن نظام الدفاع الجوي التركي متوسط المدى "حصار أُو +" جاهز للاستخدام من قبل القوات المسلحة في البلاد بعد اجتياز الاختبار النهائي.
موسكو-
سبوتنيك
. ونقلت وكالة "الأناضول" عن دمير، مساء الأحد، قوله: "نظامنا الصاروخي الوطني للدفاع الجوي أصاب هدفا عالي السرعة على ارتفاعات عالية في اختبار القبول الأخير قبل دخول المستودع".
تم تطوير منظومة "حصار O +" محليا بالتعاون مع عملاقي صناعة الدفاع التركية "أسيلسان" و"روكيتسان"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء.
26 فبراير 2020, 20:11 GMT
تشير تقارير إلى أن
نظام الدفاع الجوي
يمكنه اعتراض ما يصل إلى 9 أهداف في وقت واحد بزاوية 360 درجة وعلى مدى يصل إلى 15.5 ميلا.
وصمم النظام للدفاع عن القوات البرية التركية ضد المقاتلات والمروحيات والطائرات دون طيار وصواريخ كروز وصواريخ جو – أرض.