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https://arabic.sputniknews.com/20211227/تشاووش-أوغلو-مزيد-من-الصلاحيات-تنتظر-مصر-إذا-وقعت-اتفاقية-للحدود-البحرية-1054655875.html
تشاووش أوغلو: مزيد من الصلاحيات تنتظر مصر إذا وقعت اتفاقية للحدود البحرية
تشاووش أوغلو: مزيد من الصلاحيات تنتظر مصر إذا وقعت اتفاقية للحدود البحرية
كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده تواصل الحوار مع مصر عبر قنوات مختلفة. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T09:37+0000
2021-12-27T09:37+0000
تركيا
مصر
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أنقرة - سبوتنيك. جاءت تصريحات وزير الخارجية التركي في كلمة اليوم الاثنين خلال الاجتماع التقييمي لعام 2021 في أنقرة.وقال الوزير التركي إن مصر سوف تحصل على صلاحيات عدة إذا وقعت مع أنقرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية.وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن الشهر الماضي اعتزام بلاده اتخاذ خطوات هادفة إلى التقارب مع مصر.لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري عبر في الشهر ذاته عن قلق بلاده من سياسات تركيا التوسعية في المنطقة.وقال شكري إن مصر لا ترى سببا يدفع تركيا للوجود عسكريا في ليبيا وسوريا والعراق.وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن القاهرة وأنقرة عقدتا مباحثات استكشافية مفيدة، مضيفا: "إذا تبلور ذلك وتحول إلى واقع سنكون مستعدين لتطبيع العلاقات بناء على الاحترام المتبادل".وعقدت مصر وتركيا جولتين من المحادثات الاستكشافية لتحديد جوانب الأزمة بين البلدين التي اندلعت عام 2013 والعمل على تجاوزها.وانعقدت الجولة الأولى من المحادثات في أيار/ مايو الماضي في القاهرة، بينما استضافت تركيا في أيلول/ سبتمبر الماضي، الجولة الثانية التي استمرت لمدة يومين في العاصمة أنقرة.
https://arabic.sputniknews.com/20211227/عام-عصيب-على-تركيا-اضطرابات-اقتصادية-واجتماعية-ومخاوف-من-استمرار-الحال-1054655072.html
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تركيا, مصر

تشاووش أوغلو: مزيد من الصلاحيات تنتظر مصر إذا وقعت اتفاقية للحدود البحرية

09:37 GMT 27.12.2021
© Sputnik . Abdul Kader Albayوزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021
وزير الخارجية التركية مولود جاووش أوغلو بعد لقاءه نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، لبنان 16 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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كشف وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن بلاده تواصل الحوار مع مصر عبر قنوات مختلفة.
أنقرة - سبوتنيك. جاءت تصريحات وزير الخارجية التركي في كلمة اليوم الاثنين خلال الاجتماع التقييمي لعام 2021 في أنقرة.
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
عام عصيب على تركيا... اضطرابات اقتصادية واجتماعية ومخاوف من استمرار الحال
09:26 GMT
وقال الوزير التركي إن مصر سوف تحصل على صلاحيات عدة إذا وقعت مع أنقرة اتفاقية لترسيم الحدود البحرية.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد أعلن الشهر الماضي اعتزام بلاده اتخاذ خطوات هادفة إلى التقارب مع مصر.
لكن وزير الخارجية المصري سامح شكري عبر في الشهر ذاته عن قلق بلاده من سياسات تركيا التوسعية في المنطقة.
وقال شكري إن مصر لا ترى سببا يدفع تركيا للوجود عسكريا في ليبيا وسوريا والعراق.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن القاهرة وأنقرة عقدتا مباحثات استكشافية مفيدة، مضيفا: "إذا تبلور ذلك وتحول إلى واقع سنكون مستعدين لتطبيع العلاقات بناء على الاحترام المتبادل".
وعقدت مصر وتركيا جولتين من المحادثات الاستكشافية لتحديد جوانب الأزمة بين البلدين التي اندلعت عام 2013 والعمل على تجاوزها.
وانعقدت الجولة الأولى من المحادثات في أيار/ مايو الماضي في القاهرة، بينما استضافت تركيا في أيلول/ سبتمبر الماضي، الجولة الثانية التي استمرت لمدة يومين في العاصمة أنقرة.
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