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https://arabic.sputniknews.com/20211227/تصرف-شجاع-ينقذ-رجلا-من-هجوم-نمر-سيبيري-فيديو-1054679328.html
تصرف شجاع ينقذ رجلا من هجوم نمر سيبيري... فيديو
تصرف شجاع ينقذ رجلا من هجوم نمر سيبيري... فيديو
يعد النمر السيبيري من الحيوانات المفترسة التي تمتلك قدرات مرعبة تجعل نجاة البشر من أي مواجهة معها شبه مستحيلة. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
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الصين
نادي الفيديو
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لكن إحدى الغابات في شمال شرقي الصين شهدت حادثا ربما يغير هذا الاعتقاد، بطله شخص وجد نفسه فجأة أمام نمر سيبيري يريد مهاجمته.ذكرت ذلك صفحة "بيوتيفل تشاينا" الصينية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه رغم خطورة الموقف إلاّ أن حكمة هذا الشخص جعلته يلتزم الهدوء الشديد رغم وقوف النمر بالقرب منه استعدادا لمهاجمته.ونشرت الصفحة مقطع فيديو يرصد تلك اللحظات المرعبة، التي انتهت برحيل النمر الذي يبدو أنه كان ينتظر ظهور الخوف على تصرفات هذا الشخص حتى ينقض عليه.
https://arabic.sputniknews.com/20190105/نمر-يطلب-المساعدة-البشر-1038015466.html
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الصين, نادي الفيديو

تصرف شجاع ينقذ رجلا من هجوم نمر سيبيري... فيديو

19:49 GMT 27.12.2021
© Sputnik . Evgenya / الذهاب إلى بنك الصورفهد آمور (أو نمر الشرق الأقصى) في دالني فوستوك، من الحيوانات النادرة في حديقة الحيوانات بقرية سيتشيوفو في ضواحي موسكو
فهد آمور (أو نمر الشرق الأقصى) في دالني فوستوك، من الحيوانات النادرة في حديقة الحيوانات بقرية سيتشيوفو في ضواحي موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Sputnik . Evgenya
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يعد النمر السيبيري من الحيوانات المفترسة التي تمتلك قدرات مرعبة تجعل نجاة البشر من أي مواجهة معها شبه مستحيلة.
لكن إحدى الغابات في شمال شرقي الصين شهدت حادثا ربما يغير هذا الاعتقاد، بطله شخص وجد نفسه فجأة أمام نمر سيبيري يريد مهاجمته.
ذكرت ذلك صفحة "بيوتيفل تشاينا" الصينية، اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه رغم خطورة الموقف إلاّ أن حكمة هذا الشخص جعلته يلتزم الهدوء الشديد رغم وقوف النمر بالقرب منه استعدادا لمهاجمته.
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ونشرت الصفحة مقطع فيديو يرصد تلك اللحظات المرعبة، التي انتهت برحيل النمر الذي يبدو أنه كان ينتظر ظهور الخوف على تصرفات هذا الشخص حتى ينقض عليه.
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