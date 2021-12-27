دمشق تتهم تركيا بعرقلة مسار أستانا و"الاحتلال الأمريكي" بسرقة ثروات الشعب السوري... فيديو

واتهم المقداد، في مقابلة مع قناتي السورية والإخبارية، "تركيا باحتلال جزء من الأرض السورية، وممارسة التتريك"، مؤكدا أن تركيا لها مصلحة في تدمير بلاده.وأكد أن سوريا ستحرر سواء إدلب أو المناطق الشمالية على الحدود السورية التركية، متهما "النظام التركي بعرقلة مسار أستانا واتفاق سوتشي رغم إيجابيتهما".وبين المقداد، أن "الاحتلال الأمريكي وميليشيا قسد المدعومة منه، يواصلان سرقة ثروات الشعب السوري في منطقة الجزيرة من نفط وقمح وقطن"، مشدداً على أن "ممارسات هذه الميليشيا الانفصالية مرفوضة وأن سوريا لا يمكن أن تقبل بفصل ولو ذرة تراب عن أرضها".وأعلن رفض سوريا تسييس الغرب لموضوع المساعدات الإنسانية التي يجب أن تصل إلى مستحقيها دون تمييز مع ضمان عدم وصولها إلى الإرهابيين، مؤكداً أن سوريا هي الأحرص على مواطنيها وتقوم بإيصال المساعدات الإنسانية ولقاحات كورونا إلى كل المناطق.
أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مساء اليوم الاثنين، أن "سوريا صمدت وقاومت وحققت إنجازات كبيرة في الحرب على الإرهاب"، مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية لا تزال تنتشر على أجزاء من أراضيها.
واتهم المقداد، في مقابلة مع قناتي السورية والإخبارية، "تركيا باحتلال جزء من الأرض السورية، وممارسة التتريك"، مؤكدا أن تركيا لها مصلحة في تدمير بلاده.
وأكد أن سوريا ستحرر سواء إدلب أو المناطق الشمالية على الحدود السورية التركية، متهما "النظام التركي بعرقلة مسار أستانا واتفاق سوتشي رغم إيجابيتهما".
وبين المقداد، أن "الاحتلال الأمريكي وميليشيا قسد المدعومة منه، يواصلان سرقة ثروات الشعب السوري في منطقة الجزيرة من نفط وقمح وقطن"، مشدداً على أن "ممارسات هذه الميليشيا الانفصالية مرفوضة وأن سوريا لا يمكن أن تقبل بفصل ولو ذرة تراب عن أرضها".
وأعلن رفض سوريا تسييس الغرب لموضوع المساعدات الإنسانية التي يجب أن تصل إلى مستحقيها دون تمييز مع ضمان عدم وصولها إلى الإرهابيين، مؤكداً أن سوريا هي الأحرص على مواطنيها وتقوم بإيصال المساعدات الإنسانية ولقاحات كورونا إلى كل المناطق.