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https://arabic.sputniknews.com/20211227/دمشق-تتهم-تركيا-بعرقلة-مسار-أستانا-والاحتلال-الأمريكي-بسرقة-ثروات-الشعب-السوري-فيديو-1054680903.html
دمشق تتهم تركيا بعرقلة مسار أستانا و"الاحتلال الأمريكي" بسرقة ثروات الشعب السوري... فيديو
دمشق تتهم تركيا بعرقلة مسار أستانا و"الاحتلال الأمريكي" بسرقة ثروات الشعب السوري... فيديو
أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مساء اليوم الاثنين، أن "سوريا صمدت وقاومت وحققت إنجازات كبيرة في الحرب على الإرهاب"، مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية لا... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T20:56+0000
2021-12-27T20:56+0000
أخبار سوريا اليوم
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واتهم المقداد، في مقابلة مع قناتي السورية والإخبارية، "تركيا باحتلال جزء من الأرض السورية، وممارسة التتريك"، مؤكدا أن تركيا لها مصلحة في تدمير بلاده.وأكد أن سوريا ستحرر سواء إدلب أو المناطق الشمالية على الحدود السورية التركية، متهما "النظام التركي بعرقلة مسار أستانا واتفاق سوتشي رغم إيجابيتهما".وبين المقداد، أن "الاحتلال الأمريكي وميليشيا قسد المدعومة منه، يواصلان سرقة ثروات الشعب السوري في منطقة الجزيرة من نفط وقمح وقطن"، مشدداً على أن "ممارسات هذه الميليشيا الانفصالية مرفوضة وأن سوريا لا يمكن أن تقبل بفصل ولو ذرة تراب عن أرضها".وأعلن رفض سوريا تسييس الغرب لموضوع المساعدات الإنسانية التي يجب أن تصل إلى مستحقيها دون تمييز مع ضمان عدم وصولها إلى الإرهابيين، مؤكداً أن سوريا هي الأحرص على مواطنيها وتقوم بإيصال المساعدات الإنسانية ولقاحات كورونا إلى كل المناطق.
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أخبار سوريا اليوم

دمشق تتهم تركيا بعرقلة مسار أستانا و"الاحتلال الأمريكي" بسرقة ثروات الشعب السوري... فيديو

20:56 GMT 27.12.2021
© AFP 2021 / PHILIPPE DESMAZESنائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد
نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021 / PHILIPPE DESMAZES
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أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، مساء اليوم الاثنين، أن "سوريا صمدت وقاومت وحققت إنجازات كبيرة في الحرب على الإرهاب"، مشيرا إلى أن التنظيمات الإرهابية لا تزال تنتشر على أجزاء من أراضيها.
واتهم المقداد، في مقابلة مع قناتي السورية والإخبارية، "تركيا باحتلال جزء من الأرض السورية، وممارسة التتريك"، مؤكدا أن تركيا لها مصلحة في تدمير بلاده.
وأكد أن سوريا ستحرر سواء إدلب أو المناطق الشمالية على الحدود السورية التركية، متهما "النظام التركي بعرقلة مسار أستانا واتفاق سوتشي رغم إيجابيتهما".
وبين المقداد، أن "الاحتلال الأمريكي وميليشيا قسد المدعومة منه، يواصلان سرقة ثروات الشعب السوري في منطقة الجزيرة من نفط وقمح وقطن"، مشدداً على أن "ممارسات هذه الميليشيا الانفصالية مرفوضة وأن سوريا لا يمكن أن تقبل بفصل ولو ذرة تراب عن أرضها".
وأعلن رفض سوريا تسييس الغرب لموضوع المساعدات الإنسانية التي يجب أن تصل إلى مستحقيها دون تمييز مع ضمان عدم وصولها إلى الإرهابيين، مؤكداً أن سوريا هي الأحرص على مواطنيها وتقوم بإيصال المساعدات الإنسانية ولقاحات كورونا إلى كل المناطق.
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