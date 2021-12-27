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https://arabic.sputniknews.com/20211227/روسيا-تطلق-أول-محطة-نووية-لإنتاج-الهيدروجين-عام-2033-1054597404.html
روسيا تطلق أول محطة نووية لإنتاج الهيدروجين عام 2033
روسيا تطلق أول محطة نووية لإنتاج الهيدروجين عام 2033
أفاد المدير العام لمؤسسة "آتوم أنيرغوماش" القطاع المختص بقسم بناء آلات الطاقة التابع لشركة "روس آتوم" الروسية، أندريه نيكيبيلوف، اليوم الاثنين، بأنه من المقرر... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T00:13+0000
2021-12-27T00:13+0000
روسيا
الهيدروجين
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وقال نيكيبيلوف، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، "وفقا لخارطة الطريق من المفترض في عام 2023 الانتهاء من التصميم الفني لمفاعل محطة الطاقة النووية، وبداية عام 2025 الحصول على ترخيص لوضع محطة الطاقة النووية، وبحلول الخريف من العام نفسه تطوير وثائق التصميم".وأضاف أنه "من المقرر أن يبدأ التشغيل الفعلي للوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية في نهاية عام 2032، وفي ديسمبر 2035، من المتوقع أن تدخل محطة الطاقة النووية الرئيسية حيز التشغيل التجاري".وأوضح نيكيبيلوف أن مشاركة مؤسسة "آتوم أنيرغوماش" القطاع المختص بقسم بناء آلات الطاقة التابع لشركة روس آتوم الروسية، في مشاريع الهيدروجين ينظر له من عدة جوانب، تطوير مشاريع محطات الطاقة النووية لإنتاج الهيدروجين، وإنشاء أنظمة معدات لتخزينها ونقلها.وتعد مؤسسة "آتوم أنيرغوماش" القطاع المختص بقسم بناء آلات الطاقة التابع لشركة روس آتوم الروسية، إحدى الشركات الرائدة في هندسة الطاقة في روسيا وتعتبر موردا للحلول المتكاملة الفعالة للطاقة النووية والطاقة الحرارية والغاز والبتروكيماويات وبناء السفن وغيرها من الصناعات.
https://arabic.sputniknews.com/20211115/وزير-الصناعة-الروسي-يجب-على-موسكو-وأبوظبي-توحيد-الجهود-لتطوير-تقنيات-الهيدروجين-الأخضر-1050711362.html
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روسيا, الهيدروجين

روسيا تطلق أول محطة نووية لإنتاج الهيدروجين عام 2033

00:13 GMT 27.12.2021
© Egynews.netتصميم محطة نووية روسية من الجيل الثالث
تصميم محطة نووية روسية من الجيل الثالث - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Egynews.net
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أفاد المدير العام لمؤسسة "آتوم أنيرغوماش" القطاع المختص بقسم بناء آلات الطاقة التابع لشركة "روس آتوم" الروسية، أندريه نيكيبيلوف، اليوم الاثنين، بأنه من المقرر إطلاق أول محطة للطاقة النووية في روسيا لإنتاج الهيدروجين بحلول عام 2033، وتشغيلها تجاريا بحلول عام 2036.
وقال نيكيبيلوف، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، "وفقا لخارطة الطريق من المفترض في عام 2023 الانتهاء من التصميم الفني لمفاعل محطة الطاقة النووية، وبداية عام 2025 الحصول على ترخيص لوضع محطة الطاقة النووية، وبحلول الخريف من العام نفسه تطوير وثائق التصميم".
وأضاف أنه "من المقرر أن يبدأ التشغيل الفعلي للوحدة الأولى لمحطة الطاقة النووية في نهاية عام 2032، وفي ديسمبر 2035، من المتوقع أن تدخل محطة الطاقة النووية الرئيسية حيز التشغيل التجاري".
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وأوضح نيكيبيلوف أن مشاركة مؤسسة "آتوم أنيرغوماش" القطاع المختص بقسم بناء آلات الطاقة التابع لشركة روس آتوم الروسية، في مشاريع الهيدروجين ينظر له من عدة جوانب، تطوير مشاريع محطات الطاقة النووية لإنتاج الهيدروجين، وإنشاء أنظمة معدات لتخزينها ونقلها.
وتعد مؤسسة "آتوم أنيرغوماش" القطاع المختص بقسم بناء آلات الطاقة التابع لشركة روس آتوم الروسية، إحدى الشركات الرائدة في هندسة الطاقة في روسيا وتعتبر موردا للحلول المتكاملة الفعالة للطاقة النووية والطاقة الحرارية والغاز والبتروكيماويات وبناء السفن وغيرها من الصناعات.
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