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https://arabic.sputniknews.com/20211227/صاعقة-تضرب-رجلا-أثناء-مشيه-حاملا-مظلة-فيديو-1054598705.html
صاعقة تضرب رجلا أثناء مشيه حاملا مظلة... فيديو
صاعقة تضرب رجلا أثناء مشيه حاملا مظلة... فيديو
تداول نشطاء على مواقع التواصل لحظة استهداف صاعقة رعدية أحد الأشخاص أثناء سيره على أحد الطرق في إندونيسيا حيث كان يحمل مظلة ويمشي لحظة تعرضه لها. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T05:29+0000
2021-12-27T05:29+0000
2021-12-27T06:02+0000
نادي الفيديو
صاعقة
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ورصد المقطع تعرض الرجل الذي كان يحمل مظلة للصاعقة، ليسقط مغشيا على الأرض بعدما تحولت المظلة إلى قطع من الشرار.فهرع عدد من الأشخاص لمساعدته والاطمئنان على حالته ونقله إلى المستشفى.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, صاعقة
صاعقة تضرب رجلا أثناء مشيه حاملا مظلة... فيديو
05:29 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 06:02 GMT 27.12.2021)
تداول نشطاء على مواقع التواصل لحظة استهداف صاعقة رعدية أحد الأشخاص أثناء سيره على أحد الطرق في إندونيسيا حيث كان يحمل مظلة ويمشي لحظة تعرضه لها.
ورصد المقطع تعرض الرجل الذي كان يحمل مظلة للصاعقة، ليسقط مغشيا على الأرض بعدما تحولت المظلة إلى قطع من الشرار.
فهرع عدد من الأشخاص لمساعدته والاطمئنان على حالته ونقله إلى المستشفى.