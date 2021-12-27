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https://arabic.sputniknews.com/20211227/فيديو-يوثق-انقلاب-سيارة-أثناء-ممارسة-سائقها-التفحيط-بالقطيف-في-السعودية-شاهد-1054599009.html
فيديو يوثق انقلاب سيارة أثناء ممارسة سائقها التفحيط بالقطيف في السعودية... شاهد
فيديو يوثق انقلاب سيارة أثناء ممارسة سائقها التفحيط بالقطيف في السعودية... شاهد
تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لانقلاب سيارة بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها خلال قيامه بالتفحيط في منطقة القطيف بالسعودية. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T06:00+0000
2021-12-27T06:09+0000
نادي الفيديو
سيارة
تفحيط
السعودية
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ويظهر المقطع المصور قيام السائق بقيادة المركبة بسرعة كبيرة.قبل أن يفقد السيطرة عليها مما أدى إلى انقلابها عدة مرات لتقف أخيرا على جانبها، فيما لم يتضح مصير السائق.
السعودية
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نادي الفيديو, سيارة, تفحيط, السعودية

فيديو يوثق انقلاب سيارة أثناء ممارسة سائقها التفحيط بالقطيف في السعودية... شاهد

06:00 GMT 27.12.2021 (تم التحديث: 06:09 GMT 27.12.2021)
© Photo / YouTubeحادث سيارة مروع
حادث سيارة مروع - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Photo / YouTube
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تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا لانقلاب سيارة بعد أن فقد سائقها السيطرة عليها خلال قيامه بالتفحيط في منطقة القطيف بالسعودية.
ويظهر المقطع المصور قيام السائق بقيادة المركبة بسرعة كبيرة.
قبل أن يفقد السيطرة عليها مما أدى إلى انقلابها عدة مرات لتقف أخيرا على جانبها، فيما لم يتضح مصير السائق.
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