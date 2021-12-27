https://arabic.sputniknews.com/20211227/قضية-طلاق-غريبة-ممنوع-من-السفر-إلا-بعد-8-آلاف-سنة-1054656521.html

قضية طلاق غريبة: ممنوع من السفر إلا بعد 8 آلاف سنة

قضية طلاق غريبة: ممنوع من السفر إلا بعد 8 آلاف سنة

لم يعد بإمكان الأسترالي نوعام هابرت، البالغ من العمر 44 عاما، مغادرة إسرائيل قبل 8 آلاف عام بموجب قضية نفقة. 27.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-27T09:55+0000

2021-12-27T09:55+0000

2021-12-27T09:55+0000

مجتمع

إسرائيل

الطلاق

أخبار مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103743/23/1037432396_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_c9c3dd0ab5188a2be7f8b94c612a924d.png

وبحسب إعلام إسرائيلي، فإن هابرت انتقل للعيش في إسرائيل عام 2012 بهدف أن يكون قريبا من عائلته، لكن انفصاله عن زوجته كان يحمل له صدمة كبيرة، إذ رفعت طليقته دعوى نفقة لطفليهما.طليقة هابرت قدمت إلى المحكمة "طلب منع سفر"، يمنعه من مغادرة إسرائيل لأي سببٍ كان، حتى يدفع "ديونا مستقبلية" من مبالغ النفقة لأطفاله، والتي بلغت 3.34 مليون دولار في عام 2013.وبحسب حكم القضاء، فإنه صار ممنوعا من مغادرة البلاد حتى يدفع المبلغ المطلوب، قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول من عام 9999 أي بعد 8 آلاف عام من الآن، وذلك دون أي إمكانية للحصول على إعفاءات العمل أو الإجازة.وتعليقا على ذلك قال هابرت "منذ عام 2013، وأنا محتجز في إسرائيل"، مضيفا أن هناك مواطنين أستراليين آخرين مثله "يتعرضون للاضطهاد من قبل القضاء الإسرائيلي فقط لأنهم كانوا متزوجين من إسرائيليات".

https://arabic.sputniknews.com/20211214/مصطفى-فهمي-يكشف-لأول-مرة-سبب-طلاقه-من-فاتن-موسى-فيديو-1053912541.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

مجتمع, إسرائيل, الطلاق, أخبار مجتمع