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https://arabic.sputniknews.com/20211227/كافاني-يهز-الشباك-وينتزع-التعادل-لمانشستر-يونايتد-في-نيوكاسل-1054683156.html
كافاني يهز الشباك وينتزع التعادل لمانشستر يونايتد في نيوكاسل
كافاني يهز الشباك وينتزع التعادل لمانشستر يونايتد في نيوكاسل
أحرز البديل إدينسون كافاني هدفا في الشوط الثاني، ليمنح مانشستر يونايتد التعادل 1-1 مع مضيفه نيوكاسل يونايتد، المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T22:43+0000
2021-12-27T22:43+0000
أخبار الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد
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وبهذه النتيجة بقي يونايتد في المركز السابع برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، بفارق الأهداف خلف وست هام يونايتد صاحب المركز السادس، بينما استمر نيوكاسل في المركز 19 ولديه 11 نقطة من 19 مباراة.وهز كافاني الشباك بمساعدة الحظ في الدقيقة 71، بعد أن وضع آلان سان-مكسيمين أصحاب الأرض في المقدمة بهدف جميل، حيث تجاوز اثنين من مدافعي يونايتد قبل أن يسدد في مرمى الحارس ديفيد دي خيا.وأنقذ دي خيا فريقه الكسول بسلسلة من التصديات الجيدة وبدا نيوكاسل خطيرا دائما في الهجمات المرتدة، وأُلغي هدف سجله كالوم ويلسون مهاجم الفريق صاحب الأرض بداعي التسلل في الدقيقة 38.وأضاع سان-مكسيمين فرصة هائلة في بداية الشوط الثاني ثم تصدى دي خيا لمحاولتين متتاليتين، قبل أن يهز كافاني شباك الحارس مارتن دوبرافكا من المحاولة الثانية بعد اصطدام تسديدته الأولى بالدفاع.ونجح يونايتد بصعوبة في الصمود أمام هجوم نيوكاسل في الدقائق الأخيرة، حيث سدد جاكوب ميرفي في القائم ثم أبعد دي خيا تسديدة ميجل ألميرون في المتابعة.
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أخبار الدوري الإنجليزي, مانشستر يونايتد

كافاني يهز الشباك وينتزع التعادل لمانشستر يونايتد في نيوكاسل

22:43 GMT 27.12.2021
© REUTERS / SCOTT HEPPELLإدينسون كافاني يهز الشباك وينتزع التعادل لمانشستر يونايتد في نيوكاسل الاثنين 27 ديسمبر 2021
إدينسون كافاني يهز الشباك وينتزع التعادل لمانشستر يونايتد في نيوكاسل الاثنين 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / SCOTT HEPPELL
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أحرز البديل إدينسون كافاني هدفا في الشوط الثاني، ليمنح مانشستر يونايتد التعادل 1-1 مع مضيفه نيوكاسل يونايتد، المتعثر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين، بعد أن أضاع أصحاب الأرض سلسلة من الفرص.
وبهذه النتيجة بقي يونايتد في المركز السابع برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، بفارق الأهداف خلف وست هام يونايتد صاحب المركز السادس، بينما استمر نيوكاسل في المركز 19 ولديه 11 نقطة من 19 مباراة.
وهز كافاني الشباك بمساعدة الحظ في الدقيقة 71، بعد أن وضع آلان سان-مكسيمين أصحاب الأرض في المقدمة بهدف جميل، حيث تجاوز اثنين من مدافعي يونايتد قبل أن يسدد في مرمى الحارس ديفيد دي خيا.
وأنقذ دي خيا فريقه الكسول بسلسلة من التصديات الجيدة وبدا نيوكاسل خطيرا دائما في الهجمات المرتدة، وأُلغي هدف سجله كالوم ويلسون مهاجم الفريق صاحب الأرض بداعي التسلل في الدقيقة 38.
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أمس, 00:38 GMT
وأضاع سان-مكسيمين فرصة هائلة في بداية الشوط الثاني ثم تصدى دي خيا لمحاولتين متتاليتين، قبل أن يهز كافاني شباك الحارس مارتن دوبرافكا من المحاولة الثانية بعد اصطدام تسديدته الأولى بالدفاع.
ونجح يونايتد بصعوبة في الصمود أمام هجوم نيوكاسل في الدقائق الأخيرة، حيث سدد جاكوب ميرفي في القائم ثم أبعد دي خيا تسديدة ميجل ألميرون في المتابعة.
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