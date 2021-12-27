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كنز داخل السلمون قد يساعد في مكافحة مرض خطير
كنز داخل السلمون قد يساعد في مكافحة مرض خطير
طالما حث خبراء الصحة والتغذية بشكل مستمر على تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 مرتين في الأسبوع على الأكثر، لما لها من فوائد متعددة على أعضاء الجسم. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T14:24+0000
2021-12-27T14:24+0000
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وقد أكدت دراسة جديدة حول سمك السلمون هذه التوصية، إذ ذكر باحثون أن أحماض أوميغا 3 الدهنية، الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون، قد تلعب دورًا حيويًا في مكافحة تصلب الشرايين، وهي الحالة التي يحدث فيها تراكم لترسبات داخل جدران الشرايين.وقال الدكتور هيلدور أرناردوتير، المؤلف الرئيسي للدراسة: "يمكن أن تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية في الحماية من تصلب الشرايين بعدة وسائل، لا سيما عن طريق تقليل الالتهاب، وهو عامل رئيسي في الإصابة بمرض تصلب الشرايين"، بحسب ما نشر موقع "إيت ذس eat this".كما توفر هذه السمكة دفعة صحية من فيتامينات (ب 6) و (د)، وهي تتناسب تمامًا مع النظام الغذائي الأكثر صحة في العالم.ومع ذلك، حذرت الدراسة من تناول هذا النوع من الأسماك بشكل زائد عن الحد الطبيعي حتى لا تسبب ضررا عكسياً بدلا من العمل على تقليل مخاطر الإصابة بالمرض.ويمنحك سمك السلمون ما يقرب من 2.2 غرام (2198 ملليغرام) من أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي الكمية التي تحتاجها في يوم واحد.وتؤكد الكثير من الدراسات ارتباط الخصائص المضادة للالتهابات لهذه الأحماض الدهنية بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية الأخرى، بما في ذلك الحفاظ على الصحة العامة للجسم والنشاط العقلي والتقليل من آلام المفاصل، وهي مفيدة لصحة القلب والعين وإنتاج الهرمونات ودعم وظائف المناعة ودعم القلب والرئة.
https://arabic.sputniknews.com/20211201/ما-هي-فوائد-أحماض-أوميغا-3-للرجال؟-1053450952.html
https://arabic.sputniknews.com/20210726/دراسة-دولية-1-من-أوميغا-3-في-الدم-تؤخر-الوفاة-لفترة-محددة-1049668450.html
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مجتمع, صحة, أخبار مجتمع

كنز داخل السلمون قد يساعد في مكافحة مرض خطير

14:24 GMT 27.12.2021
© Fotolia / Deyan Georgievسمك السلمون الطازج في متجر
سمك السلمون الطازج في متجر - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© Fotolia / Deyan Georgiev
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طالما حث خبراء الصحة والتغذية بشكل مستمر على تناول الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 مرتين في الأسبوع على الأكثر، لما لها من فوائد متعددة على أعضاء الجسم.
وقد أكدت دراسة جديدة حول سمك السلمون هذه التوصية، إذ ذكر باحثون أن أحماض أوميغا 3 الدهنية، الموجودة في الأسماك الدهنية مثل السلمون، قد تلعب دورًا حيويًا في مكافحة تصلب الشرايين، وهي الحالة التي يحدث فيها تراكم لترسبات داخل جدران الشرايين.
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وقال الدكتور هيلدور أرناردوتير، المؤلف الرئيسي للدراسة: "يمكن أن تساعد أحماض أوميغا 3 الدهنية في الحماية من تصلب الشرايين بعدة وسائل، لا سيما عن طريق تقليل الالتهاب، وهو عامل رئيسي في الإصابة بمرض تصلب الشرايين"، بحسب ما نشر موقع "إيت ذس eat this".
كما توفر هذه السمكة دفعة صحية من فيتامينات (ب 6) و (د)، وهي تتناسب تمامًا مع النظام الغذائي الأكثر صحة في العالم.
ومع ذلك، حذرت الدراسة من تناول هذا النوع من الأسماك بشكل زائد عن الحد الطبيعي حتى لا تسبب ضررا عكسياً بدلا من العمل على تقليل مخاطر الإصابة بالمرض.
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ويمنحك سمك السلمون ما يقرب من 2.2 غرام (2198 ملليغرام) من أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي الكمية التي تحتاجها في يوم واحد.
وتؤكد الكثير من الدراسات ارتباط الخصائص المضادة للالتهابات لهذه الأحماض الدهنية بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية الأخرى، بما في ذلك الحفاظ على الصحة العامة للجسم والنشاط العقلي والتقليل من آلام المفاصل، وهي مفيدة لصحة القلب والعين وإنتاج الهرمونات ودعم وظائف المناعة ودعم القلب والرئة.
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