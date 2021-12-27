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https://arabic.sputniknews.com/20211227/مادورو-سأزور-إيران-قريبا-جدا-والدول-العربية-تحب-فنزويلا-1054598215.html
مادورو: سأزور إيران قريبا جدا والدول العربية تحب فنزويلا
مادورو: سأزور إيران قريبا جدا والدول العربية تحب فنزويلا
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الأحد، إنه سيزور إيران قريبا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات جديدة بشأن التعاون مع طهران. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T04:36+0000
2021-12-27T04:36+0000
أخبار إيران
نيكولاس مادورو
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وأصبحت طهران أكبر حليف لفنزويلا في زيادة إنتاج النفط وسط العقوبات الأمريكية. وعززت فنزويلا وإيران علاقاتهما منذ العام الماضي.وتلقت حكومة مادورو معدات مهمة لصناعتها النفطية من إيران، والتي حصلت في المقابل على خام وموارد أولية أخرى من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.ولعبت إيران دورا حاسما في زيادة إنتاج فنزويلا من النفط في عام 2021.وقال مادورو خلال مقابلة مع قناة الميادين الفضائية باللغة الإسبانية جرى بثها لاحقا في التلفزيون الحكومي الفنزويلي، "أنا ذاهب إلى طهران قريبا جدا في زيارة اقترحها الرئيس (إبراهيم) رئيسي حتى نلتقي شخصيا لإجراء محادثات وتوقيع اتفاقيات جديدة.. وتسريع عمليات التعاون".وأضاف مادورو إنه جرى اتصالان هاتفيان بينه وبين الرئيس الإيراني. مشيرا إلى أنهما اتفقا على العمل على خطط جديدة، دون تقديم تفاصيل. و لم يذكر مادورو موعدا للزيارة لكنه وصف الدولتين بأنهما "مناضلتان".وأثر تشديد العقوبات الأمريكية منذ عام 2019 على قدرة فنزويلا على بيع النفط الخام واستيراد الوقود مما أدى إلى تفاقم نقص البنزين في جميع أنحاء البلاد.
https://arabic.sputniknews.com/20210918/مادورو-يصل-إلى-المكسيك-قبل-قمة-لزعماء-أمريكا-اللاتينية-1050183264.html
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أخبار إيران, نيكولاس مادورو

مادورو: سأزور إيران قريبا جدا والدول العربية تحب فنزويلا

04:36 GMT 27.12.2021
© REUTERS / STRINGER الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
 الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / STRINGER
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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الأحد، إنه سيزور إيران قريبا لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقيات جديدة بشأن التعاون مع طهران.
وأصبحت طهران أكبر حليف لفنزويلا في زيادة إنتاج النفط وسط العقوبات الأمريكية. وعززت فنزويلا وإيران علاقاتهما منذ العام الماضي.
وتلقت حكومة مادورو معدات مهمة لصناعتها النفطية من إيران، والتي حصلت في المقابل على خام وموارد أولية أخرى من الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو - سبوتنيك عربي, 1920, 18.09.2021
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ولعبت إيران دورا حاسما في زيادة إنتاج فنزويلا من النفط في عام 2021.
وقال مادورو خلال مقابلة مع قناة الميادين الفضائية باللغة الإسبانية جرى بثها لاحقا في التلفزيون الحكومي الفنزويلي، "أنا ذاهب إلى طهران قريبا جدا في زيارة اقترحها الرئيس (إبراهيم) رئيسي حتى نلتقي شخصيا لإجراء محادثات وتوقيع اتفاقيات جديدة.. وتسريع عمليات التعاون".
وأضاف مادورو إنه جرى اتصالان هاتفيان بينه وبين الرئيس الإيراني. مشيرا إلى أنهما اتفقا على العمل على خطط جديدة، دون تقديم تفاصيل. و لم يذكر مادورو موعدا للزيارة لكنه وصف الدولتين بأنهما "مناضلتان".
وتابع مادورو أن فنزويلا ستعمل في عام 2022 على إعادة تفعيل سبل التعاون مع الدول العربية قائلا "إنهم يحبوننا في العالم العربي، وأنا أعلم أن الحكومات والشعوب العربية تحب فنزويلا".
وأثر تشديد العقوبات الأمريكية منذ عام 2019 على قدرة فنزويلا على بيع النفط الخام واستيراد الوقود مما أدى إلى تفاقم نقص البنزين في جميع أنحاء البلاد.
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