تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211227/مجلس-السيادة-السوداني-يوجه-بالبدء-في-إجراءات-العملية-الانتخابية-1054678878.html
مجلس السيادة السوداني يوجه بالبدء في إجراءات العملية الانتخابية
مجلس السيادة السوداني يوجه بالبدء في إجراءات العملية الانتخابية
وجه مجلس السيادة السوداني، مساء اليوم الاثنين، بالبدء في إجراءات العملية الانتخابية في البلاد. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T19:41+0000
2021-12-27T19:41+0000
أخبار السودان اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050766295_4:0:1750:982_1920x0_80_0_0_efcb7d7955198ea3e79e9e35063bc4d0.jpg
وأكد المجلس، فى اجتماعه، على الشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة، مؤكدا أن تفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي في البلاد، إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع بنهاية الجدولة التى أعدتها المفوضية القومية للانتخابات والتي تبدأ مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، وتنتهي في يوليو/ تموز 2023، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا.وأوضحت المتحدثة الرسمية لمجلس السيادة، سلمى عبد الجبار، أن "المجلس استمع إلى شرح وافي من المفوضية حول الإرث التاريخي للعملية الانتخابية بالبلاد"، مؤكدة أنه أوصى بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام، وتوفير المطلوبات اللوجستية والمواد الانتخابية.وكان تجمع المهنيين السودانيين، دعا إلى إطلاق تظاهرات جديدة يوم الخميس المقبل تحت شعار "مليونية 30 ديسمبر"، قال إن الغرض منها هو "انتزاع سلطة الشعب" و"تنصيب سلطة مدنية خالصة".وقال التجمع في بيان نشره على حسابه في "تويتر": "القوى الثورية تؤكد عزمها على انتزاع سلطة الشعب وثروته كاملة، وتنصيب السلطة الوطنية المدنية الخالصة النابعة منها والمعبرة عن طريقها للتغيير الجذري وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة".وفي وقت سابق، شهد السودان تظاهرات حاشدة وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم هي القصر الجمهوري ، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.لكن في يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/تجمع-المهنيين-السودانيين-يدعو-لمليونية-30-ديسمبر-لـ-انتزاع-سلطة-الشعب-1054556732.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/15/1050766295_441:0:1750:982_1920x0_80_0_0_8fea1d3de79558792dc2f4c29776dc19.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم

مجلس السيادة السوداني يوجه بالبدء في إجراءات العملية الانتخابية

19:41 GMT 27.12.2021
© AFP 2021 / -رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا جديدا لإنهاء الأزمة في السودان
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان مع رئيس الحكومة السودانية عبد الله حمدوك، اتفاقا سياسيا جديدا لإنهاء الأزمة في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© AFP 2021 / -
تابعنا عبر
وجه مجلس السيادة السوداني، مساء اليوم الاثنين، بالبدء في إجراءات العملية الانتخابية في البلاد.
وأكد المجلس، فى اجتماعه، على الشروع في الإجراءات العملية للانتخابات المقبلة، مؤكدا أن تفضي إلى ترسيخ الانتقال الديمقراطي في البلاد، إلى جانب ضمان مشاركة المواطنين في اختيار حكومة منتخبة عبر صناديق الاقتراع بنهاية الجدولة التى أعدتها المفوضية القومية للانتخابات والتي تبدأ مطلع يناير/ كانون الثاني المقبل، وتنتهي في يوليو/ تموز 2023، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية- سونا.
احتجاجات مليونية 30 أكتوبر في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
تجمع المهنيين السودانيين يدعو لمليونية 30 ديسمبر لـ "انتزاع سلطة الشعب"
25 ديسمبر, 18:24 GMT
وأوضحت المتحدثة الرسمية لمجلس السيادة، سلمى عبد الجبار، أن "المجلس استمع إلى شرح وافي من المفوضية حول الإرث التاريخي للعملية الانتخابية بالبلاد"، مؤكدة أنه أوصى بالبدء في التوعية الانتخابية عبر وسائل الإعلام، وتوفير المطلوبات اللوجستية والمواد الانتخابية.
وكان تجمع المهنيين السودانيين، دعا إلى إطلاق تظاهرات جديدة يوم الخميس المقبل تحت شعار "مليونية 30 ديسمبر"، قال إن الغرض منها هو "انتزاع سلطة الشعب" و"تنصيب سلطة مدنية خالصة".
وقال التجمع في بيان نشره على حسابه في "تويتر": "القوى الثورية تؤكد عزمها على انتزاع سلطة الشعب وثروته كاملة، وتنصيب السلطة الوطنية المدنية الخالصة النابعة منها والمعبرة عن طريقها للتغيير الجذري وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة".
وفي وقت سابق، شهد السودان تظاهرات حاشدة وسط إجراءات حكومية مشددة وقطع الطرق والاتصالات، وأعلن المتظاهرون أن وجهتهم هي القصر الجمهوري ، حيث استطاعوا الوصول إليه في تظاهرات الأسبوع الماضي قبل أن تتمكن القوات الأمنية من تفريقهم.
وتطالب الأحزاب المدنية ولجان المقاومة التي نظمت عدة احتجاجات حاشدة بحكم مدني كامل تحت شعار "لا تفاوض ولا شراكة ولا شرعية".
وفي 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، لينهي بذلك الاتحاد الذي شكله المدنيون والعسكريون لإدارة الفترة الانتقالية التي أعقبت سقوط نظام الرئيس السابق عمر البشير في 2019.
لكن في يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع البرهان ورئيس الحكومة عبد الله حمدوك اتفاقا سياسيا جديدا يقضي بعودة الأخير إلى منصبه بعد نحو شهر من عزله.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
19:49 GMTتصرف شجاع ينقذ رجلا من هجوم نمر سيبيري... فيديو
19:45 GMTمجلس النواب الليبي يعتبر سفيرة بريطانيا لدى بلاده "شخصية غير مرغوب فيها"
19:41 GMTمجلس السيادة السوداني يوجه بالبدء في إجراءات العملية الانتخابية
19:37 GMTأدخلها المستشفى... إيطالي يعطي ابنته الكوكايين بدلا من دواء ملين للأمعاء
19:35 GMTلجنة حقوق الإنسان الليبية تطلب إلزام السلطات بالإفراج الفوري عن كافة الموقوفين المفرج عنهم قضائيا
19:11 GMTرئيس الوزراء الفرنسي يعلن عن إجراءات جديدة تتعلق بمواجهة فيروس كورونا
19:09 GMTوزير الصحة البريطاني: أوميكرون يمثل 90% من حالات الإصابة لدينا
19:07 GMTبعد فشل كل المبادرات والوساطات لحل الأزمة... هل يتجه السودان نحو المجهول؟
18:55 GMTسطح النهر الأصفر يتجمد جزئيا بسبب برودة الطقس في الصين... فيديو
18:52 GMTالرئيس اللبناني: نريد أفضل العلاقات مع الدول العربية وتحديدا دول الخليج
18:38 GMTما ملامح المشهد السياسي القادم في العراق بعد حسم "الاتحادية" نتائج الانتخابات؟
18:31 GMTإعلام: بلاغات من مستخدمين حول تعطل تطبيق "تلغرام" جزئيا
18:21 GMTمجلس النواب الليبي يرفع جلسته للغد ويقترح تأجيل الانتخابات 6 أشهر
18:16 GMTنادي "غلطة سراي" التركي يكشف مفاجأة بشأن اللاعب المصري مصطفى محمد
17:59 GMTمبابي: أنا متحمس لإقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا
17:57 GMTمركز مكافحة الأمراض الأمريكي يحقق في انتشار كورونا على 68 سفينة سياحية
17:49 GMTبـ 21 طلقة مدفعية... تبون يستقبل رئيس موريتانيا في مطار هواري بومدين
17:38 GMTانطلاق الجولة الثامنة لمباحثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني
17:36 GMTأول تعليق إيراني على تقارير تصنيع السعودية صواريخ باليستية بمساعدة الصين
17:30 GMTموظفو أكبر البنوك الإيطالية يدخلون إضرابا هو الأول منذ التسعينيات