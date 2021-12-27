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https://arabic.sputniknews.com/20211227/معجب-عراقي-يترك-رسالة-غريبة-للفنانة-المصرية-حنان-مطاوع-بعد-اختراقه-حسابها-على-إنستغرام-1054656923.html
معجب عراقي يترك رسالة غريبة للفنانة المصرية حنان مطاوع بعد اختراقه حسابها على "إنستغرام"
معجب عراقي يترك رسالة غريبة للفنانة المصرية حنان مطاوع بعد اختراقه حسابها على "إنستغرام"
أعلن معجب من العراق عن اختراقه الحساب الخاص بالفنانة المصرية، حنان مطاوع، على موقع "إنستغرام". 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T10:06+0000
2021-12-27T10:06+0000
2021-12-27T10:06+0000
مجتمع
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وترك المعجب العراقي رسالة لحنان مطاوع بعد اختراقه لحسابها، الذي يضم مليون ونصف معجب، تحمل عنوان: "رسالة حب واحترام من بلد الرافدين إلى مصر أم الدنيا".وكتب المعجب أنه بما أن حنان مطاوع كانت ترفض الرد على رسائله المباشرة لها، فقد قرر أن يخترق حسابها للتعبير عن حبه لها.وطمأن المعجب العراقي الفنانة المصرية أن حسابها سيعود لها قريبا، وأدرج في رسالته رمزا تعبيريا "إيموجي" لوجه مبتسم.ومن أبرز أعمال الفنانة حنان مطاوع الفنية مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عرض خلال شهر رمضان 2021، ويشاركها بطولته طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي.يشار إلى أن حنان مطاوع هي ابنة الفنان الراحل، كرم مطاوع، والفنانة، سهير المرشدي.
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مجتمع, منوعات, أخبار الفنانين في مصر
معجب عراقي يترك رسالة غريبة للفنانة المصرية حنان مطاوع بعد اختراقه حسابها على "إنستغرام"
أعلن معجب من العراق عن اختراقه الحساب الخاص بالفنانة المصرية، حنان مطاوع، على موقع "إنستغرام".
وترك المعجب العراقي رسالة لحنان مطاوع بعد اختراقه لحسابها، الذي يضم مليون ونصف معجب، تحمل عنوان: "رسالة حب واحترام من بلد الرافدين إلى مصر أم الدنيا".
وكتب المعجب أنه بما أن حنان مطاوع كانت ترفض الرد على رسائله المباشرة لها، فقد قرر أن يخترق حسابها للتعبير عن حبه لها.
وطمأن المعجب العراقي الفنانة المصرية أن حسابها سيعود لها قريبا، وأدرج في رسالته رمزا تعبيريا "إيموجي" لوجه مبتسم.
ومن أبرز أعمال الفنانة حنان مطاوع الفنية مسلسل "
القاهرة كابول
"، الذي عرض خلال شهر رمضان 2021، ويشاركها بطولته طارق لطفي وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي.
يشار إلى أن حنان مطاوع هي ابنة الفنان الراحل، كرم مطاوع، والفنانة، سهير المرشدي.