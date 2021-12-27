تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20211227/نائبة-بايدن-قلقة-على-الأفغانيات-اللاتي-يعشن-تحت-حكم-طالبان-فيديو-1054657854.html
نائبة بايدن قلقة على الأفغانيات اللاتي يعشن تحت حكم "طالبان"‏... فيديو
نائبة بايدن قلقة على الأفغانيات اللاتي يعشن تحت حكم "طالبان"‏... فيديو
عبرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قلقها بشأن رفاهية النساء والفتيات ‏الأفغانيات اللاتي يعشن تحت حكم حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم... 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T10:35+0000
2021-12-27T10:35+0000
العالم
أخبار أفغانستان اليوم
طالبان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050709499_0:1:1059:597_1920x0_80_0_0_13793abbcb17f73a6873c24a4004bec1.jpg
جاء ذلك خلال مقابلة لهاريس مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أمس الأحد، وذلك عندما ضغطت المذيعة، مارغريت برينان، عليها بشأن ما إذا كانت تعتقد أن أمريكا تخلت عن النساء في أفغانستان، عندما سحبت إدارة بايدن قواتها من البلاد في شهر أغسطس/ آب الماضي.وأكدت هاريس أنها متمسكة بقرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مضيفة أن بلادها تعمل مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين "لتقديم المساعدة الإنسانية، وتجاوز "طالبان" للتأكد من أننا ندعم النساء والفتيات هناك"، بحسب قولها.وتابعت مشيرة إلى أن "إحدى القضايا الكبرى من حيث أي محادثات لنا مع حركة "طالبان" هي بالضبط هذه النقطة، وهي حالة النساء والفتيات ووضعهن ومعاملتهن، ومنحهن حق الحصول على التعليم، ناهيك عن قلقنا بشأن مكافحة الإرهاب وما نحتاجه فيما يتعلق بهذا التهديد".يشار إلى أنه عندما استعادت حركة "طالبان" السيطرة على أفغانستان في أغسطس 2021، أفادت العديد من النساء في البلاد أنهن خائفات على حياتهن، وأعرب العديد منهن عن قلقهم بشأن عودة القوانين المقيدة لهن، بما في ذلك التي تحظر عليهن العمل أو الذهاب إلى المدارس أو مغادرة منازلهن بشكل مستقل دون مرافقة أحد الأقارب الذكور لهن.وفي الفترة التي سبقت سحب أمريكا لقواتها العسكرية من أفغانستان، حاولت حركة "طالبان" الظهور بمظهر معتدل، على الرغم من سنوات من إدارتها عهد الإرهاب، الذي اشتمل على أعمال عنف مثل التفجيرات الانتحارية وعمليات اختطاف.ومع ذلك منذ توليها الحكم في أفغانستان، استأنفت الجماعة المتشددة القيود المختلفة على النساء، بما في ذلك منعهن من الالتحاق بالمدارس الثانوية.
https://arabic.sputniknews.com/20211223/نائبة-بايدن-تخالط-أحد-أفراد-طاقمها-المصاب-بكورونا-1054497545.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0f/1050709499_57:0:998:706_1920x0_80_0_0_e8a304544ef2137c458e6d79fa89620a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار أفغانستان اليوم, طالبان

نائبة بايدن قلقة على الأفغانيات اللاتي يعشن تحت حكم "طالبان"‏... فيديو

10:35 GMT 27.12.2021
© REUTERS / POOLكمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن
كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
كمالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
عبرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن قلقها بشأن رفاهية النساء والفتيات ‏الأفغانيات اللاتي يعشن تحت حكم حركة "طالبان" (الخاضعة لعقوبات الأمم المتحدة بسبب أنشطتها ‏الإرهابية).‏
جاء ذلك خلال مقابلة لهاريس مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، أمس الأحد، وذلك عندما ضغطت المذيعة، مارغريت برينان، عليها بشأن ما إذا كانت تعتقد أن أمريكا تخلت عن النساء في أفغانستان، عندما سحبت إدارة بايدن قواتها من البلاد في شهر أغسطس/ آب الماضي.
وكان رد كامالا هاريس على السؤال: "أخشى أن طالبان لم تلتزم بما نعرف أنه العلاج المناسب والمعاملة الصحيحة للفتيات والنساء"، وهذا هو السبب في أننا نتخذ الموقف المتمثل في أننا مع طالبان الآن لأن هذا أحد أعظم اعتباراتنا واهتماماتنا".
نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس سنغافورة 22 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
نائبة بايدن تخالط أحد أفراد طاقمها المصاب بكورونا
23 ديسمبر, 16:27 GMT
وأكدت هاريس أنها متمسكة بقرار الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، مضيفة أن بلادها تعمل مع الأمم المتحدة وشركاء آخرين "لتقديم المساعدة الإنسانية، وتجاوز "طالبان" للتأكد من أننا ندعم النساء والفتيات هناك"، بحسب قولها.
وتابعت مشيرة إلى أن "إحدى القضايا الكبرى من حيث أي محادثات لنا مع حركة "طالبان" هي بالضبط هذه النقطة، وهي حالة النساء والفتيات ووضعهن ومعاملتهن، ومنحهن حق الحصول على التعليم، ناهيك عن قلقنا بشأن مكافحة الإرهاب وما نحتاجه فيما يتعلق بهذا التهديد".
يشار إلى أنه عندما استعادت حركة "طالبان" السيطرة على أفغانستان في أغسطس 2021، أفادت العديد من النساء في البلاد أنهن خائفات على حياتهن، وأعرب العديد منهن عن قلقهم بشأن عودة القوانين المقيدة لهن، بما في ذلك التي تحظر عليهن العمل أو الذهاب إلى المدارس أو مغادرة منازلهن بشكل مستقل دون مرافقة أحد الأقارب الذكور لهن.
وفي الفترة التي سبقت سحب أمريكا لقواتها العسكرية من أفغانستان، حاولت حركة "طالبان" الظهور بمظهر معتدل، على الرغم من سنوات من إدارتها عهد الإرهاب، الذي اشتمل على أعمال عنف مثل التفجيرات الانتحارية وعمليات اختطاف.
ومع ذلك منذ توليها الحكم في أفغانستان، استأنفت الجماعة المتشددة القيود المختلفة على النساء، بما في ذلك منعهن من الالتحاق بالمدارس الثانوية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2021 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:54 GMTمادورو: خامنئي رجل ذو حكمة وذكاء عظيم وأشكر الله أنني قابلت سليماني
10:52 GMTمحلل سياسي يحمل مجلس النواب الليبي مسؤولية عدم إجراء الانتخابات في موعدها
10:48 GMTوزير إسرائيلي: أخضع للحراسة على مدار الساعة بسبب تهديدات من يهود
10:45 GMTملاكمة عراقية
10:41 GMTلافروف لم يستبعد رغبة الغرب في إثارة "حرب صغيرة" بأوكرانيا
10:38 GMTإيران تندد بـ"تسليح الأوروبيين للسعودية" ولا تمانع تفتيش منشآتها النووية
10:35 GMTنائبة بايدن قلقة على الأفغانيات اللاتي يعشن تحت حكم "طالبان"‏... فيديو
10:18 GMTأمريكا تصدر بيانا عاجلا بعد "انقلاب غير مباشر" في الصومال
10:12 GMTبورصة الأصول المشفرة بينانس تحصل على أول موافقة خليجية للعمل في البحرين
10:10 GMTالسعودية تعلن إعدام يمني حاول تنفيذ عملية انتحارية بتوجيه من داعش
10:07 GMT"انقلاب غير مباشر"... رئيس الصومال يعلق سلطات رئيس الوزراء ويعزل قائد البحرية
10:06 GMTمعجب عراقي يترك رسالة غريبة للفنانة المصرية حنان مطاوع بعد اختراقه حسابها على "إنستغرام"‏
10:00 GMTأول إسرائيلي يتلقى جرعة رابعة من لقاح كورونا... صورة
09:57 GMTالجيش الروسي يحصل على دبابات "تي-72" محدثة
09:55 GMTقضية طلاق غريبة: ممنوع من السفر إلا بعد 8 آلاف سنة
09:53 GMTإصابة عدد من مسلحي "قسد" بهجوم للـ"فصائل الشعبية" شمالي دير الزور
09:49 GMTاستعدادا لحرب مع "حزب الله"... الدفاع الإسرائيلية تعلن توسيع "درع الشمال" (صور)
09:45 GMTروسيا تدرس اقتراح عقد مجلس روسيا والناتو في 12 يناير المقبل
09:37 GMTتشاووش أوغلو: مزيد من الصلاحيات تنتظر مصر إذا وقعت اتفاقية للحدود البحرية
09:30 GMTقرقاش يشيد بـ"وثيقة تاريخية" لأمير سعودي بشأن التطورات في أفغانستان