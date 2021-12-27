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https://arabic.sputniknews.com/20211227/واتسآب-سيطرح-ميزة-شبيهة-بخرائط-غوغل-1054671968.html
واتسآب سيطرح ميزة شبيهة بخرائط "غوغل"‏
واتسآب سيطرح ميزة شبيهة بخرائط "غوغل"‏
ذكرت تقارير أن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" يقترب من طرح ميزة شبيهة بخرائط "غوغل".‏ 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T15:57+0000
2021-12-27T15:57+0000
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وستساعد الميزة الجديدة مستخدمي "واتسآب" في البحث عن الأنشطة التجارية القريبة منهم من أجل سهولة الوصول إليها، مثل محلات الملابس والبقالة والمطاعم والفنادق، وفقا لموقع "وابيتاإنفو"، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.وستتوافر الميزة في قائمة بحث منفصلة على تطبيق "واتسآب" تحمل اسم "الأنشطة التجارية القريبة"، والتي تضم أقساما مختلفة من الأنشطة التجارية، وعند اختيار المستخدم لأي منها، ستظهر أمامه المحلات التي تتبع لهذا القسم.وليس من الواضح ما إذا كان مستخدمو "واتسآب" سيتمكنون من الطلب مباشرة من تلك المحلات أو المطاعم من خلال "واتسآب".ولم يتم التأكيد على موعد طرح الميزة الجديدة على "واتسآب"، لأنها مازالت قيد التطوير.يشار إلى أن رئيس "واتسآب"، ويل كاثكارت، كشف في وقت سابق عن ميزة "الأنشطة التجارية القريبة"، والتي قال إنها ستساعد المستخدمين في العثور على الشركات المحلية والاتصال بها، مثل مقهى الحي ومحل الزهور ومتجر الملابس.
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مجتمع, منوعات

واتسآب سيطرح ميزة شبيهة بخرائط "غوغل"‏

15:57 GMT 27.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvicتطبيق "واتسآب"
تطبيق واتسآب - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
تطبيق "واتسآب"
© REUTERS / Dado Ruvic
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ذكرت تقارير أن تطبيق التراسل الفوري "واتسآب" يقترب من طرح ميزة شبيهة بخرائط "غوغل".‏
وستساعد الميزة الجديدة مستخدمي "واتسآب" في البحث عن الأنشطة التجارية القريبة منهم من أجل سهولة الوصول إليها، مثل محلات الملابس والبقالة والمطاعم والفنادق، وفقا لموقع "وابيتاإنفو"، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي.
وستتوافر الميزة في قائمة بحث منفصلة على تطبيق "واتسآب" تحمل اسم "الأنشطة التجارية القريبة"، والتي تضم أقساما مختلفة من الأنشطة التجارية، وعند اختيار المستخدم لأي منها، ستظهر أمامه المحلات التي تتبع لهذا القسم.
وليس من الواضح ما إذا كان مستخدمو "واتسآب" سيتمكنون من الطلب مباشرة من تلك المحلات أو المطاعم من خلال "واتسآب".
ولم يتم التأكيد على موعد طرح الميزة الجديدة على "واتسآب"، لأنها مازالت قيد التطوير.
يشار إلى أن رئيس "واتسآب"، ويل كاثكارت، كشف في وقت سابق عن ميزة "الأنشطة التجارية القريبة"، والتي قال إنها ستساعد المستخدمين في العثور على الشركات المحلية والاتصال بها، مثل مقهى الحي ومحل الزهور ومتجر الملابس.
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