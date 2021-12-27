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https://arabic.sputniknews.com/20211227/وزير-الصحة-المغربي-احتمال-حدوث-انتكاسة-وبائية-في-بلادنا-بسبب-أوميكرون-وارد-1054682850.html
وزير الصحة المغربي: احتمال حدوث انتكاسة وبائية في بلادنا بسبب أوميكرون وارد
وزير الصحة المغربي: احتمال حدوث انتكاسة وبائية في بلادنا بسبب أوميكرون وارد
أكد وزير الصحة المغربي خالد آيت الطايب، أن بلاده يمكن أن تتعرض لانتكاسة وبائية، بسبب متحور فيروس كورونا الجديد. 27.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-27T21:58+0000
2021-12-27T21:58+0000
أخبار المغرب اليوم
أوميكرون
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وحسب تصريحات للوزير المغربي، نقلها موقع هسبريس، قال: "احتمال حدوث انتكاسة وبائية في بلادنا يبقى واردا بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات والبؤر الوبائية الجديدة التي بدأت بالظهور خاصة في الوسط العائلي وبعض المؤسسات التعليمية".تصريحات الطايب جاءت خلال إجاباته على أسئلة لأعضاء مجلس النواب المغربي، اليوم الإثنين.وقال الوزير "قبل أوميكرون كان فيروس كورونا الكلاسيكي، ثم جاءت متحورات أخرى، ونحن مستعدون من ناحية الطاقة الاستشفائية والطاقة الإنعاشية والمستلزمات في حال وقعت انتكاسة لا قدر الله، لمواجهتها".وشدد الوزير المغربي على أن بلاده ليست "في منأى عن أي انتكاسة، لكن بمقدورنا احتواءها إذا حدثت، حسب تعبيره.وأشار إلى أن متحور أميكرون أكثر سرعة من متحور دلتا، مؤكدا على أن "الالتزام بالإجراءات الوقائية والجرعة المعززة التي تمنح 75% من المناعة يمكن من التقليص من خطورته".ورفض وزير الصحة المغربي التعليق على إلزام المحامين بإظهار جواز التلقيح لدخول المحاكم، وهو ما رفضه المحامون، الأمر الذي سبب أزمة داخل المحاكم المغربية.
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أخبار المغرب اليوم, أوميكرون

وزير الصحة المغربي: احتمال حدوث انتكاسة وبائية في بلادنا بسبب أوميكرون وارد

21:58 GMT 27.12.2021
© REUTERS / YOUSSEF BOUDLALعناصر من الشرطة المغربية، أثناء الخدمة، في أعقاب مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الدار البيضاء، المغرب ، 24 مارس / آذار 2020
عناصر من الشرطة المغربية، أثناء الخدمة، في أعقاب مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) في الدار البيضاء، المغرب ، 24 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2021
© REUTERS / YOUSSEF BOUDLAL
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أكد وزير الصحة المغربي خالد آيت الطايب، أن بلاده يمكن أن تتعرض لانتكاسة وبائية، بسبب متحور فيروس كورونا الجديد.
وحسب تصريحات للوزير المغربي، نقلها موقع هسبريس، قال: "احتمال حدوث انتكاسة وبائية في بلادنا يبقى واردا بالنظر إلى الارتفاع الملحوظ لعدد الحالات والبؤر الوبائية الجديدة التي بدأت بالظهور خاصة في الوسط العائلي وبعض المؤسسات التعليمية".
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تصريحات الطايب جاءت خلال إجاباته على أسئلة لأعضاء مجلس النواب المغربي، اليوم الإثنين.
وقال الوزير "قبل أوميكرون كان فيروس كورونا الكلاسيكي، ثم جاءت متحورات أخرى، ونحن مستعدون من ناحية الطاقة الاستشفائية والطاقة الإنعاشية والمستلزمات في حال وقعت انتكاسة لا قدر الله، لمواجهتها".
وشدد الوزير المغربي على أن بلاده ليست "في منأى عن أي انتكاسة، لكن بمقدورنا احتواءها إذا حدثت، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن متحور أميكرون أكثر سرعة من متحور دلتا، مؤكدا على أن "الالتزام بالإجراءات الوقائية والجرعة المعززة التي تمنح 75% من المناعة يمكن من التقليص من خطورته".
ورفض وزير الصحة المغربي التعليق على إلزام المحامين بإظهار جواز التلقيح لدخول المحاكم، وهو ما رفضه المحامون، الأمر الذي سبب أزمة داخل المحاكم المغربية.
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