https://arabic.sputniknews.com/20211228/أمير-سعودي-يعلق-على-مطالبات-الغرب-للسعودية-بدعم-لبنان-ماديا-1054691795.html

أمير سعودي يعلق على مطالبات الغرب للسعودية بدعم لبنان ماديا

أمير سعودي يعلق على مطالبات الغرب للسعودية بدعم لبنان ماديا

لا يزال إعلان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية عن تورط "حزب الله" اللبناني في مساعدة جماعة "أنصار الله" اليمنية في حربها ضد السعودية يلقى... 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T09:57+0000

2021-12-28T09:57+0000

2021-12-28T09:57+0000

اليمن

السعودية

لبنان

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وعلق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على تغريدة للدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، عقّب فيها على إعلان التحالف عن دور "حزب الله" اللبناني في اليمن، ومساعدته لجماعة "أنصار الله" في هجماتها ضد المملكة.وسبق وكتب فيرنانديز في تغريدة له على "تويتر" أن "الجنون أن الغرب يريد من السعودية أن ترسل أموالاً إلى لبنان بينما يشن حكام لبنان الحقيقيون (إيران وحزب الله) حرباً على المملكة من اليمن ومن أماكن أخرى".ونشر الأمير سطام آل سعود ما جاء بتغريدة فيرنانديز عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، وعلق عليها بأن: "تصريح ألبرتو ميغيل يكشف حقيقة وواقع الدول الغربية التي تتحدث عن محاربة الإرهاب لكنها في المقابل تدعمهم بطرق غير مباشرة وتتجاهل الحقائق في لبنان بسبب مواقفها المتذبذبة أو مصالحها الاقتصادية وفي المحصلة هم من أوصل لبنان والمنطقة لهذا الوضع وما يحصل في سوريا والعراق واليمن خير شاهد".وعرض التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الأحد، الماضي، ما قال إنها "أدلة على دعم حزب الله اللبناني لجماعة أنصار الله اليمنية"، مشيرا إلى تدريب عناصر الجماعة على استخدام الطائرات المسيرة.وعرض المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، صورا جوية لمطار صنعاء في العاصمة اليمنية، قائلًا إن "خبراء من حزب الله اللبناني الإرهابي يتواجدون في هذا الموقع لتدريب الميليشيات الحوثية على استخدام وتفخيخ الطائرات المسيرة".

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