https://arabic.sputniknews.com/20211226/التحالف-العربي-يعرض-أدلة-يتهم-فيها-حزب-الله-اللبناني-بدعم-جماعة-أنصار-الله-في-اليمن-فيديو-1054581774.html

التحالف العربي يعرض أدلة يتهم فيها "حزب الله" اللبناني بدعم جماعة "أنصار الله" في اليمن... فيديو

التحالف العربي يعرض أدلة يتهم فيها "حزب الله" اللبناني بدعم جماعة "أنصار الله" في اليمن... فيديو

عرض التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، ما قال إنها "أدلة على دعم حزب الله اللبناني لجماعة أنصار الله اليمنية"، مشيرا إلى تدريب عناصر... 26.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-26T14:43+0000

2021-12-26T14:43+0000

2021-12-26T14:43+0000

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وعرض المتحدث باسم التحالف العربي، تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي، صورا جوية لمطار صنعاء في العاصمة اليمنية، قائلًا إن "خبراء من حزب الله اللبناني الإرهابي يتواجدون في هذا الموقع لتدريب الميليشيات الحوثية على استخدام وتفخيخ الطائرات المسيرة".كما عرض المالكي صورا قال إنها "لجماعة أنصار الله خلال استخدام منظومة صواريخ باليستية من داخل مطار صنعاء".وكان التحالف العربي أكد أمس السبت، عرض "أدلة تورط حزب الله اللبناني في الصراع اليمني" واستخدام مطار صنعاء لاستهداف السعودية.وقال التحالف العربي، في بيان له، إنه "يعتزم خلال إحاطة إعلامية شاملة حول الأزمة اليمنية الأحد، عرض أدلة على تورط حزب الله اللبناني في اليمن، واستخدام مطار صنعاء لاستهداف المملكة"، مضيفا: "سنعرض أدلة تحويل مطار صنعاء كمركز لإطلاق الصواريخ الباليستية والمسيّرات".وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، مساء الجمعة، عن وفاة سعودي ومقيم من الجنسية اليمنية وإصابة آخرين إثر سقوط مقذوف أطلقته جماعة "أنصار الله" على منطقة جازان جنوبي السعودية، مشيرا إلى أن المقذوف سقط على إحدى الورش الصناعية في المدينة.وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.

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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, أخبار السعودية اليوم