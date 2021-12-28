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"أنصار الله" تستهدف مطار عتق في محافظة شبوة اليمنية بصاروخين باليستيين
"أنصار الله" تستهدف مطار عتق في محافظة شبوة اليمنية بصاروخين باليستيين
شنت جماعة "أنصار الله"، مساء اليوم الثلاثاء، هجوما بصاروخين باليستيين على مطار عتق مركز محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T20:38+0000
2021-12-28T20:38+0000
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القاهرة، 28 ديسمبر - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، إن "صاروخين باليستيين يعتقد أن جماعة "أنصار الله"، أطلقتهما سقطا في مطار عتق وسط المدينة".وأضاف المصدر أن "القصف أسفر عن اندلاع حريق في المطار وسقوط عدد من الإصابات، لافتا إلى أن القصف جاء بعد ساعات من استلام قوة سعودية وأخرى من ألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة اليمنية، مهام حماية المطار نفسه.ويأتي ذلك غداة وصول تعزيزات كبيرة تابعة لقوات العمالقة إلى مدينة عتق اليمنية، قادمة من الساحل الغربي للبلاد، ضمن ترتيبات لعملية عسكرية واسعة للجيش اليمني، من أجل استعادة مديريات بيحان وعَين وعِسيلان شمال غربي شبوة، من قبضة مقاتلي "أنصار الله" الذين سيطروا عليها، في أيلول/ سبتمبر الماضي.ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء، أواخر 2014.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/السعودية-تطلب-من-مجلس-الأمن-الدولي-تحمل-مسؤولياته-تجاه-تهديدات-أنصار-الله-1054700166.html
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العالم العربي, اليمن, السعودية

"أنصار الله" تستهدف مطار عتق في محافظة شبوة اليمنية بصاروخين باليستيين

20:38 GMT 28.12.2021
© REUTERS / HANDOUTمقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021.
مقاتلو أنصار الله، الحوثيون، على خط المواجهة في محافظة مأرب اليمنية، 2 نوفمبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / HANDOUT
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شنت جماعة "أنصار الله"، مساء اليوم الثلاثاء، هجوما بصاروخين باليستيين على مطار عتق مركز محافظة شبوة، جنوب شرقي اليمن.
القاهرة، 28 ديسمبر - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، إن "صاروخين باليستيين يعتقد أن جماعة "أنصار الله"، أطلقتهما سقطا في مطار عتق وسط المدينة".
عبد الله المعلمي - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
السعودية تطلب من مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته تجاه تهديدات "أنصار الله"
12:24 GMT
وأضاف المصدر أن "القصف أسفر عن اندلاع حريق في المطار وسقوط عدد من الإصابات، لافتا إلى أن القصف جاء بعد ساعات من استلام قوة سعودية وأخرى من ألوية العمالقة العاملة ضمن القوات المشتركة اليمنية، مهام حماية المطار نفسه.
ويأتي ذلك غداة وصول تعزيزات كبيرة تابعة لقوات العمالقة إلى مدينة عتق اليمنية، قادمة من الساحل الغربي للبلاد، ضمن ترتيبات لعملية عسكرية واسعة للجيش اليمني، من أجل استعادة مديريات بيحان وعَين وعِسيلان شمال غربي شبوة، من قبضة مقاتلي "أنصار الله" الذين سيطروا عليها، في أيلول/ سبتمبر الماضي.
ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى، لاستعادة مناطق واسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء، أواخر 2014.
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