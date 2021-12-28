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https://arabic.sputniknews.com/20211228/إيران-تتخذ-خطوة-حاسمة-بشأن-الهجمات-السيبرانية-ضد-البنى-التحتية--1054717045.html
إيران تتخذ خطوة حاسمة بشأن الهجمات السيبرانية ضد البنى التحتية
إيران تتخذ خطوة حاسمة بشأن الهجمات السيبرانية ضد البنى التحتية
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ماضية في ملاحقة الهجمات السيبرانية التي استهدفت البنى التحتية الإيرانية، في المحافل... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T19:57+0000
2021-12-28T19:57+0000
أخبار إسرائيل اليوم
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إيران
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وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال اللقاء الذي جمعه برئيس منظمة الدفاع المدني، العميد غلام رضا جلالي، واللذان استعرضا خلاله العلاقات بين إيران ودول الجوار ومدى توفير أرضيات للتعاون في المجالات العلمية وبروتوكولات الدفاع المدني.وأشاد عبد اللهيان بالقدرات والإمكانيات العلمية لبلاده، واحتياجات الدول الأخرى ودول الجيران في مجالات الدفاع المدني، مشددا على جاهزية الخارجية الإيرانية في توظيف جميع الأدوات القانونية والسياسية المتاحة بهدف تطوير وتحديث هذه المعرفة الوطنية.ومن جانبه، أكد العميد جلالي أن الهدف الرئيس لمنظمة الدفاع المدني الإيرانية هو رصد واحتواء التهديدات، وتقليص المخاطر ومعالجة الثغرات في مواجهة التهديدات الخارجية.وأشار رئيس الدفاع المدني الإيراني إلى أن "الأعداء وضعوا نصب مخططاتهم استهداف البنى التحتية للبلاد"، مؤكدا على ضرورة الدفاع الجماعي وتظافر الجهود الوطنية لصد هذه التهديدات.وفي سياق متصل، ادعت صحيفة "لوس أنغلوس تايمز"، الجمعة الماضية، أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، توقفت جامعة طهران، أكبر جامعة إيرانية عن العمل لمدة أربعة أيام كاملة، بعد توقف برامج المؤتمرات والمحاضرات عن بعد "أونلاين" عن العمل، وعدم تمكن أعضاء هيئة التدريس من إلقاء محاضراتهم.للمزيد: هل تقف إيران وراءهم... قراصنة يعلنون بدء بيع وثائق من شركة تأمين إسرائيليةوزعمت الصحيفة أن هذا العمل السيبراني "الهاكرز" هي آخر حلقات مسلسل الحرب الإلكترونية بين إسرائيل وإيران، دون أن تنسب هذا الهجوم إلى إسرائيل، موضحة أن بعض الخبراء يعتقدون بأن الهجمات الإلكترونية المتبادلة بين إيران وأعدائها تشير إلى مرحلة جديدة في الصراع، خاصة في حال تعثر محادثات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني.يشار إلى أن إسرائيل ترى في "الحرب السيبرانية" حالة من "المعركة بين الحروب"، خاصة مع نجاح إيران في إحداث اختراقات مختلفة داخل إسرائيل، وباتت بينهما حرب سيبرانية.
https://arabic.sputniknews.com/20210721/بينيت-الهجمات-الإلكترونية-تهديد-وجودي-لإسرائيل-1049624289.html
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أخبار إسرائيل اليوم, عالم, إيران

إيران تتخذ خطوة حاسمة بشأن الهجمات السيبرانية ضد البنى التحتية

19:57 GMT 28.12.2021
© REUTERS / STEVE MARCUSهاكرز
هاكرز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© REUTERS / STEVE MARCUS
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قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ماضية في ملاحقة الهجمات السيبرانية التي استهدفت البنى التحتية الإيرانية، في المحافل الدولية.
وأفادت وكالة "إرنا"، مساء اليوم الثلاثاء، بأن تصريحات عبداللهيان جاءت خلال اللقاء الذي جمعه برئيس منظمة الدفاع المدني، العميد غلام رضا جلالي، واللذان استعرضا خلاله العلاقات بين إيران ودول الجوار ومدى توفير أرضيات للتعاون في المجالات العلمية وبروتوكولات الدفاع المدني.
رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت 20 يونيو/ حزيران 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2021
بينيت: الهجمات الإلكترونية تهديد وجودي لإسرائيل
21 يوليو, 14:58 GMT
وأشاد عبد اللهيان بالقدرات والإمكانيات العلمية لبلاده، واحتياجات الدول الأخرى ودول الجيران في مجالات الدفاع المدني، مشددا على جاهزية الخارجية الإيرانية في توظيف جميع الأدوات القانونية والسياسية المتاحة بهدف تطوير وتحديث هذه المعرفة الوطنية.
ومن جانبه، أكد العميد جلالي أن الهدف الرئيس لمنظمة الدفاع المدني الإيرانية هو رصد واحتواء التهديدات، وتقليص المخاطر ومعالجة الثغرات في مواجهة التهديدات الخارجية.
وأشار رئيس الدفاع المدني الإيراني إلى أن "الأعداء وضعوا نصب مخططاتهم استهداف البنى التحتية للبلاد"، مؤكدا على ضرورة الدفاع الجماعي وتظافر الجهود الوطنية لصد هذه التهديدات.
وفي سياق متصل، ادعت صحيفة "لوس أنغلوس تايمز"، الجمعة الماضية، أنه في وقت سابق من الشهر الجاري، توقفت جامعة طهران، أكبر جامعة إيرانية عن العمل لمدة أربعة أيام كاملة، بعد توقف برامج المؤتمرات والمحاضرات عن بعد "أونلاين" عن العمل، وعدم تمكن أعضاء هيئة التدريس من إلقاء محاضراتهم.
للمزيد: هل تقف إيران وراءهم... قراصنة يعلنون بدء بيع وثائق من شركة تأمين إسرائيلية
وزعمت الصحيفة أن هذا العمل السيبراني "الهاكرز" هي آخر حلقات مسلسل الحرب الإلكترونية بين إسرائيل وإيران، دون أن تنسب هذا الهجوم إلى إسرائيل، موضحة أن بعض الخبراء يعتقدون بأن الهجمات الإلكترونية المتبادلة بين إيران وأعدائها تشير إلى مرحلة جديدة في الصراع، خاصة في حال تعثر محادثات فيينا الخاصة بالملف النووي الإيراني.
يشار إلى أن إسرائيل ترى في "الحرب السيبرانية" حالة من "المعركة بين الحروب"، خاصة مع نجاح إيران في إحداث اختراقات مختلفة داخل إسرائيل، وباتت بينهما حرب سيبرانية.
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