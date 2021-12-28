https://arabic.sputniknews.com/20211228/ارتفاع-معظم-البورصات-الخليجية-اقتداء-بالنفط-وأسواق-آسيا-1054694839.html

ارتفاع معظم البورصات الخليجية اقتداء بالنفط وأسواق آسيا

ارتفاع معظم البورصات الخليجية اقتداء بالنفط وأسواق آسيا

ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في مستهل التعاملات، اليوم الثلاثاء، اقتداء بمكاسب أسعار النفط والأسهم الآسيوية مع تراجع مخاوف بعض المستثمرين من... 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T10:38+0000

2021-12-28T10:38+0000

2021-12-28T10:38+0000

اقتصاد

النفط

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زاد مؤشر تداول السعودي 0.6 في المئة مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 1 في المئة وسهم أرامكو عملاق صناعة النفط 0.6 في المئة.وواصلت أسعار النفط التي تعد من العوامل الأساسية المحركة لأسواق المال الخليجية ارتفاعها لتقترب من أعلى مستوى سجلته منذ شهر في اليوم السابق بفعل الآمال في أن يكون أثر أوميكرون محدودا على الطلب على الوقود.وزاد المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 في المئة بدعم من ارتفاع سهم إعمار العقارية القيادي 0.8 في المئة، وفقا لـ "رويترز".وارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية 0.2 في المئة في طريقه لإنهاء اتجاه نزولي في الجلستين السابقتين وذلك مع ارتفاع سهم قطر للوقود 0.9 في المئة.وفي أبوظبي انخفض المؤشر 0.4 في المئة تحت وطأة انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك البلاد 0.8 في المئة.

https://arabic.sputniknews.com/20211227/أسعار-النفط-ترتفع-لأعلى-مستوى-في-شهر-مع-انحسار-المخاوف-من-أوميكرون-1054682216.html

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اقتصاد, النفط