ارتفاع معظم البورصات الخليجية اقتداء بالنفط وأسواق آسيا
© REUTERS / STRINGERشاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق المالية السعودية (تداول)، في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019
ارتفعت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج في مستهل التعاملات، اليوم الثلاثاء، اقتداء بمكاسب أسعار النفط والأسهم الآسيوية مع تراجع مخاوف بعض المستثمرين من التداعيات الاقتصادية السلبية لانتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا.
زاد مؤشر تداول السعودي 0.6 في المئة مع ارتفاع سهم مصرف الراجحي 1 في المئة وسهم أرامكو عملاق صناعة النفط 0.6 في المئة.
وواصلت أسعار النفط التي تعد من العوامل الأساسية المحركة لأسواق المال الخليجية ارتفاعها لتقترب من أعلى مستوى سجلته منذ شهر في اليوم السابق بفعل الآمال في أن يكون أثر أوميكرون محدودا على الطلب على الوقود.
وزاد المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 في المئة بدعم من ارتفاع سهم إعمار العقارية القيادي 0.8 في المئة، وفقا لـ "رويترز".
وارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية 0.2 في المئة في طريقه لإنهاء اتجاه نزولي في الجلستين السابقتين وذلك مع ارتفاع سهم قطر للوقود 0.9 في المئة.
وفي أبوظبي انخفض المؤشر 0.4 في المئة تحت وطأة انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك البلاد 0.8 في المئة.
وواصلت أسعار النفط التي تعد من العوامل الأساسية المحركة لأسواق المال الخليجية ارتفاعها لتقترب من أعلى مستوى سجلته منذ شهر في اليوم السابق بفعل الآمال في أن يكون أثر أوميكرون محدودا على الطلب على الوقود.
وزاد المؤشر الرئيسي في دبي 0.3 في المئة بدعم من ارتفاع سهم إعمار العقارية القيادي 0.8 في المئة، وفقا لـ "رويترز".
وارتفع مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية 0.2 في المئة في طريقه لإنهاء اتجاه نزولي في الجلستين السابقتين وذلك مع ارتفاع سهم قطر للوقود 0.9 في المئة.
وفي أبوظبي انخفض المؤشر 0.4 في المئة تحت وطأة انخفاض سهم بنك أبوظبي الأول أكبر بنوك البلاد 0.8 في المئة.