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أرامكو السعودية توقع ‭5‬ اتفاقيات مع شركات فرنسية
أرامكو السعودية توقع ‭5‬ اتفاقيات مع شركات فرنسية
أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم السبت، توقيع خمس اتفاقيات مع شركات فرنسية. 04.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-04T19:45+0000
2021-12-04T19:45+0000
اقتصاد
أرامكو
السعودية
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وأضافت الشركة في بيان أن الاتفاقات شملت استكشاف أنشطة المركبات العاملة بالهيدروجين مع جوسين الفرنسية المتخصصة في حلول النقل النظيفة والذكية.كما شملت الاتفاقات التي وقعتها أرامكو مجالات تقنيات التقاط الكربون والذكاء الصناعي والتصنيع المحلي، بحسب "رويترز".وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، نهاية الشهر الماضي، إن المملكة تريد أن تصبح أكبر مورد للهيدروجين.
https://arabic.sputniknews.com/20211024/وزير-الطاقة-السعودي-المملكة-تريد-أن-تصبح-أكبر-مورد-للهيدروجين-1050515716.html
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اقتصاد, أرامكو, السعودية

أرامكو السعودية توقع ‭5‬ اتفاقيات مع شركات فرنسية

19:45 GMT 04.12.2021
© REUTERS / Hamad I Mohammedمتابعة اكتتاب شركة أرامكو السعودية في سوق الأوراق المالية في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019
متابعة اكتتاب شركة أرامكو السعودية في سوق الأوراق المالية في الرياض، السعودية 11 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.12.2021
© REUTERS / Hamad I Mohammed
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أعلنت شركة أرامكو السعودية، اليوم السبت، توقيع خمس اتفاقيات مع شركات فرنسية.
وأضافت الشركة في بيان أن الاتفاقات شملت استكشاف أنشطة المركبات العاملة بالهيدروجين مع جوسين الفرنسية المتخصصة في حلول النقل النظيفة والذكية.

كما شملت الاتفاقات التي وقعتها أرامكو مجالات تقنيات التقاط الكربون والذكاء الصناعي والتصنيع المحلي، بحسب "رويترز".
وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، نهاية الشهر الماضي، إن المملكة تريد أن تصبح أكبر مورد للهيدروجين.
وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، 17 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2021
وزير الطاقة السعودي: المملكة تريد أن تصبح أكبر مورد للهيدروجين
24 أكتوبر, 09:39 GMT
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