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https://arabic.sputniknews.com/20211228/الصحة-التركية-ارتفاع-معدل-الإصابات-اليومية-بكوفيد-19-في-البلاد-بنسبة-30-1054686491.html
الصحة التركية: ارتفاع معدل الإصابات اليومية بكوفيد-19 في البلاد بنسبة 30%
الصحة التركية: ارتفاع معدل الإصابات اليومية بكوفيد-19 في البلاد بنسبة 30%
أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية ارتفاع الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا 30% يوم أمس الاثنين، لتصل إلى 26099 فيما تعد أعلى نسبة مئوية هذا العام، في الوقت... 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T07:08+0000
2021-12-28T07:08+0000
العالم
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وكانت مستويات الإصابات اليومية في تركيا أقل من 20 ألف حالة أو قرب ذلك في ديسمبر/ كانون الأول، بانخفاض من 30 ألف إصابة في أكتوبر/ تشرين الأول.وانخفض عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 157 يوم الاثنين من 173 في اليوم السابق، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين "متحور أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر من الأنواع الأخرى. "يجب التزام الحذر والحصول على جرعة تنشيطية".وفي وقت سابق، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن ما يزيد على 10% من المصابين بفيروس كورونا في بلاده، يحملون متحور أوميكرون.وحث قوجة المواطنين الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح 3 أشهر على تلقي الجرعة الثالثة المعززة.وكشف أن أوميكرون بدأ في التفشي في المدن التركية المكتظة بالسكان على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه لا يتسبب في زيادة كبيرة في فرص نقل المصابين للمستشفى ولا يتطلب تدابير وقائية إضافية.
https://arabic.sputniknews.com/20211225/أكثر-من-10-من-مصابي-كورونا-في-تركيا-يحملون-أوميكرون-1054556140.html
https://arabic.sputniknews.com/20210507/أردوغان-يكشف-عن-خطط-تركيا-لتصنيع-لقاح-سبوتنيك-V-المضاد-لفيروس-كورونا-1048906122.html
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العالم

الصحة التركية: ارتفاع معدل الإصابات اليومية بكوفيد-19 في البلاد بنسبة 30%

07:08 GMT 28.12.2021
© Sputnik . Burcu Okutan / الذهاب إلى بنك الصور انتشار فيروس كورونا في تركيا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في اسطنبول، ١٨ مارس ٢٠٢٠
 انتشار فيروس كورونا في تركيا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في اسطنبول، ١٨ مارس ٢٠٢٠ - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Sputnik . Burcu Okutan
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أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية ارتفاع الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا 30% يوم أمس الاثنين، لتصل إلى 26099 فيما تعد أعلى نسبة مئوية هذا العام، في الوقت الذي حذر فيه وزير الصحة من الانتشار السريع لمتحور "أوميكرون".
وكانت مستويات الإصابات اليومية في تركيا أقل من 20 ألف حالة أو قرب ذلك في ديسمبر/ كانون الأول، بانخفاض من 30 ألف إصابة في أكتوبر/ تشرين الأول.
وانخفض عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 157 يوم الاثنين من 173 في اليوم السابق، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.
وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين "متحور أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر من الأنواع الأخرى. "يجب التزام الحذر والحصول على جرعة تنشيطية".
انتشار فيروس كورونا في تركيا - الاجراءات الاحترازية ضد انتشار الفيروس في اسطنبول، ١٨ مارس ٢٠٢٠ - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2021
أكثر من 10% من مصابي كورونا في تركيا يحملون أوميكرون
25 ديسمبر, 18:02 GMT
وفي وقت سابق، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن ما يزيد على 10% من المصابين بفيروس كورونا في بلاده، يحملون متحور أوميكرون.
وحث قوجة المواطنين الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح 3 أشهر على تلقي الجرعة الثالثة المعززة.
وكشف أن أوميكرون بدأ في التفشي في المدن التركية المكتظة بالسكان على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه لا يتسبب في زيادة كبيرة في فرص نقل المصابين للمستشفى ولا يتطلب تدابير وقائية إضافية.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ديسمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2021
أردوغان يكشف عن خطط تركيا لتصنيع لقاح "سبوتنيك-V" المضاد لفيروس كورونا
7 مايو, 14:10 GMT
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