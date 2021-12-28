https://arabic.sputniknews.com/20211228/الصحة-التركية-ارتفاع-معدل-الإصابات-اليومية-بكوفيد-19-في-البلاد-بنسبة-30-1054686491.html

الصحة التركية: ارتفاع معدل الإصابات اليومية بكوفيد-19 في البلاد بنسبة 30%

الصحة التركية: ارتفاع معدل الإصابات اليومية بكوفيد-19 في البلاد بنسبة 30%

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية ارتفاع الإصابات اليومية الجديدة بفيروس كورونا 30% يوم أمس الاثنين، لتصل إلى 26099 فيما تعد أعلى نسبة مئوية هذا العام، في الوقت... 28.12.2021, سبوتنيك عربي

2021-12-28T07:08+0000

2021-12-28T07:08+0000

2021-12-28T07:08+0000

العالم

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وكانت مستويات الإصابات اليومية في تركيا أقل من 20 ألف حالة أو قرب ذلك في ديسمبر/ كانون الأول، بانخفاض من 30 ألف إصابة في أكتوبر/ تشرين الأول.وانخفض عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 157 يوم الاثنين من 173 في اليوم السابق، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.وقال وزير الصحة فخر الدين قوجة على تويتر في ساعة متأخرة من مساء الاثنين "متحور أوميكرون ينتشر بسرعة أكبر من الأنواع الأخرى. "يجب التزام الحذر والحصول على جرعة تنشيطية".وفي وقت سابق، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن ما يزيد على 10% من المصابين بفيروس كورونا في بلاده، يحملون متحور أوميكرون.وحث قوجة المواطنين الذين مر على تلقيهم الجرعة الثانية من اللقاح 3 أشهر على تلقي الجرعة الثالثة المعززة.وكشف أن أوميكرون بدأ في التفشي في المدن التركية المكتظة بالسكان على وجه الخصوص، مشيرا إلى أنه لا يتسبب في زيادة كبيرة في فرص نقل المصابين للمستشفى ولا يتطلب تدابير وقائية إضافية.

https://arabic.sputniknews.com/20211225/أكثر-من-10-من-مصابي-كورونا-في-تركيا-يحملون-أوميكرون-1054556140.html

https://arabic.sputniknews.com/20210507/أردوغان-يكشف-عن-خطط-تركيا-لتصنيع-لقاح-سبوتنيك-V-المضاد-لفيروس-كورونا-1048906122.html

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