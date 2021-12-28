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https://arabic.sputniknews.com/20211228/الكشف-عن-سبب-وفاة-الفنان-السوري-محمد-الشماط-1054711838.html
الكشف عن سبب وفاة الفنان السوري محمد الشماط
الكشف عن سبب وفاة الفنان السوري محمد الشماط
توفي الفنان السوري محمد الشماط، الشهير بـ “أبو مزرق” في مسلسل باب الحارة، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T16:25+0000
2021-12-28T16:26+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
فنان
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وأفادت صحيفة البيان الإماراتية، أن وسائل إعلام سورية كانت قد نفت ما أثير من شائعات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة محمد الشماط بفيروس كورونا، حيث أكدت أن وفاته كانت طبيعية بعد صراع طويل مع المرض عدة سنوات.وقام عدد من الفنانين السوريين في وقت سابق اليوم، بنعي الممثل المعروف بـ "أبو رياح" في مسلسل (صح النوم)، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرزهم، تيم حسن، وتولاي هارون، وتماضر غانم، ونديم شراباتي، وسلاف فواخرجي.
https://arabic.sputniknews.com/20211228/وفاة-فنان-سوري-بارز-ضمن-عائلة-مسلسل-باب-الحارة-1054684968.html
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, فنان

الكشف عن سبب وفاة الفنان السوري محمد الشماط

16:25 GMT 28.12.2021 (تم التحديث: 16:26 GMT 28.12.2021)
© Sputnik . Mohamed Damourبيوت دمشق القديمة تصيخ السمع لأنغام الـ (هاند بان)
بيوت دمشق القديمة تصيخ السمع لأنغام الـ (هاند بان) - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© Sputnik . Mohamed Damour
تابعنا عبر
توفي الفنان السوري محمد الشماط، الشهير بـ “أبو مزرق” في مسلسل باب الحارة، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.
وأفادت صحيفة البيان الإماراتية، أن وسائل إعلام سورية كانت قد نفت ما أثير من شائعات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة محمد الشماط بفيروس كورونا، حيث أكدت أن وفاته كانت طبيعية بعد صراع طويل مع المرض عدة سنوات.
دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
وفاة فنان سوري بارز ضمن عائلة مسلسل "باب الحارة"
05:30 GMT
وقام عدد من الفنانين السوريين في وقت سابق اليوم، بنعي الممثل المعروف بـ "أبو رياح" في مسلسل (صح النوم)، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرزهم، تيم حسن، وتولاي هارون، وتماضر غانم، ونديم شراباتي، وسلاف فواخرجي.
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