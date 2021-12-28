الكشف عن سبب وفاة الفنان السوري محمد الشماط

وأفادت صحيفة البيان الإماراتية، أن وسائل إعلام سورية كانت قد نفت ما أثير من شائعات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة محمد الشماط بفيروس كورونا، حيث أكدت أن وفاته كانت طبيعية بعد صراع طويل مع المرض عدة سنوات.وقام عدد من الفنانين السوريين في وقت سابق اليوم، بنعي الممثل المعروف بـ "أبو رياح" في مسلسل (صح النوم)، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرزهم، تيم حسن، وتولاي هارون، وتماضر غانم، ونديم شراباتي، وسلاف فواخرجي.
توفي الفنان السوري محمد الشماط، الشهير بـ “أبو مزرق” في مسلسل باب الحارة، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.
وأفادت صحيفة البيان الإماراتية، أن وسائل إعلام سورية كانت قد نفت ما أثير من شائعات تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حول وفاة محمد الشماط بفيروس كورونا، حيث أكدت أن وفاته كانت طبيعية بعد صراع طويل مع المرض عدة سنوات.
وقام عدد من الفنانين السوريين في وقت سابق اليوم، بنعي الممثل المعروف بـ "أبو رياح" في مسلسل (صح النوم)، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرزهم، تيم حسن، وتولاي هارون، وتماضر غانم، ونديم شراباتي، وسلاف فواخرجي.