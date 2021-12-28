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https://arabic.sputniknews.com/20211228/تامر-حسني-فكرة-الاعتزال-موجودة-ولدي-أحلام-أخرى-أريد-تحقيقها-فيديو-1054714078.html
تامر حسني: فكرة الاعتزال موجودة ولدي أحلام أخرى أريد تحقيقها... فيديو
تامر حسني: فكرة الاعتزال موجودة ولدي أحلام أخرى أريد تحقيقها... فيديو
قال الفنان المصري تامر حسني، إن فكرة الاعتزال تراوده منذ فترة لأسباب كثيرة، مشيرا إلى أن يتطلع لتحقيق أحلام أخرى في حياته. 28.12.2021, سبوتنيك عربي
2021-12-28T18:05+0000
2021-12-28T18:05+0000
منوعات
أخبار الفنانين في مصر
تامر حسني
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جاء ذلك خلال تصريحات لتلفزيون "أبو ظبي"، أمس الاثنين، على هامش إحيائه حفلا ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020.وردا على سؤال حول فكرة الاعتزال لسبب ديني على سبيل المثال، أجاب تامر بأن "فكرة الاعتزال موجودة لعدة أسباب".وأضاف: "قلت من زمان إن فيه أحلام أخرى أريد أن أحققها".وسيظهر النجم تامر حسني في لقاء استثنائي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، يذاع مساء يوم الجمعة المقبل، احتفالا برأس السنة.وخلال اللقاء، سيتحدث تامر عن بداية ظهوره والنجاحات التي حققها خلال مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار 20 عاما، منذ ظهوره على الساحة الفنية لأول مرة وحتى الآن.كما سيقدم تامر مجموعة من أجمل أغانيه وعدد من الاستعراضات خلال اللقاء.
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منوعات, أخبار الفنانين في مصر, تامر حسني

تامر حسني: فكرة الاعتزال موجودة ولدي أحلام أخرى أريد تحقيقها... فيديو

18:05 GMT 28.12.2021
© AFP 2021 / AMER HILABIتامر حسني في حفله الأول في جدة في 30 مارس/آذار 2018
تامر حسني في حفله الأول في جدة في 30 مارس/آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2021
© AFP 2021 / AMER HILABI
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قال الفنان المصري تامر حسني، إن فكرة الاعتزال تراوده منذ فترة لأسباب كثيرة، مشيرا إلى أن يتطلع لتحقيق أحلام أخرى في حياته.
جاء ذلك خلال تصريحات لتلفزيون "أبو ظبي"، أمس الاثنين، على هامش إحيائه حفلا ضمن فعاليات إكسبو دبي 2020.
وردا على سؤال حول فكرة الاعتزال لسبب ديني على سبيل المثال، أجاب تامر بأن "فكرة الاعتزال موجودة لعدة أسباب".
وأضاف: "قلت من زمان إن فيه أحلام أخرى أريد أن أحققها".
وسيظهر النجم تامر حسني في لقاء استثنائي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، يذاع مساء يوم الجمعة المقبل، احتفالا برأس السنة.
وخلال اللقاء، سيتحدث تامر عن بداية ظهوره والنجاحات التي حققها خلال مشواره الفني، سواء في التمثيل أو الغناء على مدار 20 عاما، منذ ظهوره على الساحة الفنية لأول مرة وحتى الآن.
كما سيقدم تامر مجموعة من أجمل أغانيه وعدد من الاستعراضات خلال اللقاء.
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